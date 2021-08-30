Базы ДНК помогли найти за полгода три тысячи преступников

Полицейские сыщики за семь месяцев этого года установили причастных к совершению более 3 тысяч преступлений с помощью базы данных ДНК.

В МВД рассказали, что подозреваемые - уже отсидевшие преступники. Как правило, насильники, убийцы, разбойники, террористы.

Таким образом, еще раз подтвердил свою актуальность закон об обязательной геномной регистрации для осужденных, отбывающих наказание в колониях за совершение тяжких или особо тяжких преступлений. Кроме того, в банк данных заносится биологический материал и неопознанных пока лиц, изъятый на месте всех категорий преступлений на сексуальной почве. Причем не факт, что эти следы оставил именно преступник. Может, идентифицируют случайного прохожего, который побывал здесь за несколько часов, а то и дней до события. Поэтому досье так и маркируется - "неизвестное лицо".

Эксперты могут практически стопроцентно идентифицировать любого человека в течение 12 часов. Кстати, убийцу девочки в Тюмени тоже выявили по таким биологическим материалам. Хранятся ДНК и неопознанных трупов. Кстати, их находят ежегодно в среднем свыше 60 тысяч.

В настоящее время в 50 территориальных подразделениях Министерства внутренних дел РФ работают лаборатории по исследованию ДНК. Такая федеральная база данных геномной информации функционирует с 2009 года.

Но банк данных ДНК вскоре пополнится. Напомним, в декабре прошлого года Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, расширяющий перечень лиц, подлежащих обязательной государственной геномной регистрации. Теперь предлагается, чтобы такая регистрация стала обязательной для всех осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, и даже для тех, кто подвергся административному аресту.