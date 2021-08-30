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30.08.2021 19:25
Рубрика: Общество

Бюджет на горячее питание в школах увеличат на 4 миллиарда рублей

Текст: Владимир Емельяненко
Российская газета - Федеральный выпуск № 197(8548)
В новом учебном 2021-22 году бюджет на горячее питание в школах увеличат на 4 миллиарда рублей. Такое решение приняло сначала федеральное правительство, а 30 августа его подтвердила профильная комиссия Совета законодателей. Выступившая на Совете заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая подтвердила, что мониторинг готовности регионов по обеспечению школьников бесплатным горячим питанием "дает хорошие результаты".

"На проект по бесплатному горячему питанию для школьников начальных классов в наступающем учебном году будет выделено на 4 миллиарда рублей больше, чем раньше, в связи с демографическим ростом", - сказала Ирина Яровая.

Фото: Аркадий Колыбалов
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По ее словам, депутаты уже приступили к работе по поэтапному обеспечению исполнения закона и четкому его правоприменению. Сначала Совет, а потом осенью президиума Совета законодателей, как заметила Ирина Яровая, "проконтролируют степень готовности регионов к реализации норм, заложенных в законопроекте о горячем питании учащихся младших классов". "Мы уже поставили задачу всем регионам по подготовке к реализации этого закона", - сказала она.

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