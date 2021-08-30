Более 37 процентов жителей Латвии считают русский язык родным

Более трети жителей Латвии считают русский родным языком и с удовольствием общаются на "великом и могучем". Наибольшее количество русскоговорящих в старших возрастных группах (от 55 лет), сообщает Sputnik.

Такие данные агентство получило из Центрального статистического управления республики.По официальной информации, в трети регионов Латвии русскоязычное население превышает половину жителей.

Аналитики управления в ходе опросов и подсчётов вывели следующие статистические данные: 37,7 процента жителей республики считают русский язык родным, 36 процентов населения Латвии активно пользуются русским языком в домашнем общении. Среди граждан страны эта доля несколько ниже (почти 27 процентов), что, по мнению специалистов, доказывает: многие русскоязычные остаются негражданами, лишёнными многих прав.

Наибольшее число русскоязычных латвийцев живут в Латгалии, где их количество превышает шестьдесят процентов населения. Также среди лидеров по этому показателю столица страны - Рига, где поселились более 56 процентов русскоязычных.

Среди жителей Латвии старше 55 лет, то есть в старших возрастных группах, число говорящих по-русски превышает сорок процентов. А русскоязычные в средней возрастной группе и категории от 24 до 34 года составляют более трети населения.

Также, по мнению экспертов, опубликованный график показывает, что количество русскоязычных жителей Латвии росло в годы СССР, достигнув пика (42,1 процента) в 1989 году, но снижается в постсоветские времена. Агентство отметило, что статистика призвана напомнить о том, что "русский язык Латвии не чужой".