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"Человек-паук: Нет пути домой" может стать самым длинным фильмом Marvel

Новости
    30.08.2021, 19:23
Текст:   Богдан Бобров
Фото: WDSSPR Фото: WDSSPR
Фото: WDSSPR

Грядущий кинокомикс "Человек-паук: Нет пути домой" нацелился ещё на один рекорд.

Фото: kinopoisk.ru
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Как пишет ScreenRant, продолжительность фильма превысит двухчасовую отметку и составит 150 минут.

До этого ни одна картина Marvel не дотягивала до такого показателя.

Официально студия эту информацию не комментирует.

Стоит отметить, что у проекта был этап досъемок. Возможно, вышеуказанный хронометраж - это вообще весь имеющийся материал - черновик, которому ещё предстоит заметно "похудеть" в монтажной.

Точные данные будут известны ближе к премьере, назначенной на декабрь текущего года.

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