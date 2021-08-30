"Человек-паук: Нет пути домой" может стать самым длинным фильмом Marvel

Фото: WDSSPR
Грядущий кинокомикс "Человек-паук: Нет пути домой" нацелился ещё на один рекорд.
Как пишет ScreenRant, продолжительность фильма превысит двухчасовую отметку и составит 150 минут.
До этого ни одна картина Marvel не дотягивала до такого показателя.
Официально студия эту информацию не комментирует.
Стоит отметить, что у проекта был этап досъемок. Возможно, вышеуказанный хронометраж - это вообще весь имеющийся материал - черновик, которому ещё предстоит заметно "похудеть" в монтажной.
Точные данные будут известны ближе к премьере, назначенной на декабрь текущего года.