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Трейлер "Человека-паука: Нет пути домой" побил рекорд "Мстителей"

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    26.08.2021, 12:45
Текст:   Богдан Бобров
Фото: WDSSPR Фото: WDSSPR
Фото: WDSSPR

Дебютный тизер-трейлер фильма "Человек-паук: Нет пути домой" теперь может похвастаться очередным солидным рекордом.

Фото: kinopoisk.ru
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Как пишет Deadline, за первые сутки ролик суммарно на всех площадках посмотрели 355,5 млн раз.

У державших до этого пальму первенства "Мстителей: Финал" этот показатель был равен 289 млн.

Кроме того, аналитики издания подсчитали, что видео стало самым обсуждаемым за первые 24 часа - в социальных сетях его упомянули 4,5 миллиона раз, что также является рекордом.

Премьера картины "Человек-паук: Нет пути домой" запланирована на декабрь текущего года.

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