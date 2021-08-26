Трейлер "Человека-паука: Нет пути домой" побил рекорд "Мстителей"

Дебютный тизер-трейлер фильма "Человек-паук: Нет пути домой" теперь может похвастаться очередным солидным рекордом.

Как пишет Deadline, за первые сутки ролик суммарно на всех площадках посмотрели 355,5 млн раз.

У державших до этого пальму первенства "Мстителей: Финал" этот показатель был равен 289 млн.

Кроме того, аналитики издания подсчитали, что видео стало самым обсуждаемым за первые 24 часа - в социальных сетях его упомянули 4,5 миллиона раз, что также является рекордом.

Премьера картины "Человек-паук: Нет пути домой" запланирована на декабрь текущего года.