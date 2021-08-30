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30.08.2021 23:55
Рубрика: В мире

Что ожидает Владимира Зеленского во время поездки в Вашингтон

Текст: Павел Дульман
Российская газета - Федеральный выпуск № 197(8548)
В понедельник президент Украины Владимир Зеленский вылетел в Вашингтон, где 1 сентября должны состояться переговоры с американским коллегой Джозефом Байденом. Перед встречей Зеленского ожидает обширная культурная программа, а после - маленькие каникулы в Калифорнии. Редкий в истории президентства Зеленского случай, но судьбоносных итогов поездки в Киеве сегодня никто не пророчит.
Владимир Зеленский едет в гости к Джозефу Байдену со списком пожеланий, за исполнение которых придется платить украинской энергетикой. Фото: gettyimages Владимир Зеленский едет в гости к Джозефу Байдену со списком пожеланий, за исполнение которых придется платить украинской энергетикой. Фото: gettyimages
Владимир Зеленский едет в гости к Джозефу Байдену со списком пожеланий, за исполнение которых придется платить украинской энергетикой. Фото: gettyimages

Не только потому, что американо-украинские переговоры затмеваются для США афганской проблематикой, из-за чего встреча с Зеленским выглядит из Вашингтона проходной и второстепенной и даже была перенесена на один день. Есть и список вопросов, по которым взгляды Украины и лично Зеленского не совпадают с видением администрации Байдена. В первую очередь это американо-германские договоренности по "Северному потоку-2" (СП-2), риторическую атаку против которых в Киеве по инерции не могут прекратить, хотя из посольства следуют соответствующие окрики. Вот и накануне визита на сайте влиятельного аналитического центра Atlantic Council было опубликовано коллективное письмо за подписью клиентелы Джорджа Сороса на Украине с очередным описанием смертельной опасности, которую несет СП-2 евроатлантическому единству. Как предсказывают украинские наблюдатели, Зеленский все-таки затребует у Байдена гарантированных санкций против оператора СП-2, если действующий транзитный договор с "Газпромом" не будет продлен после 2024 года на украинских условиях.

США выделят Украине 60 миллионов долларов военной помощи

Также, как следует из заявлений главы МИД Дмитрия Кулебы и до сих пор не вручившей верительные грамоты посла Украины в США Оксаны Маркаровой, Зеленский затронет вопросы "повышения уровня стратегического сотрудничества" и стратегической же "безопасности". В реальности это будет просьба дать денег, упомянуть о Крыме и Донбассе на совместном брифинге, а также пообещать Украине статус "основного союзника вне НАТО". То есть сделать вещи, которые Вашингтону ничего не будут стоить. Тем более что Киеву накануне визита уже выделили 60 миллионов долларов на "укрепление обороны" - сущие копейки в сравнении с украинскими ожиданиями и былыми годами.

Для погруженного в афганское фиаско Байдена встреча с Зеленским сейчас второстепенна, поэтому ее уже сдвинули на один день

Куда интересней какие, вполне материальные желания, есть у принимающей стороны. Предполагается, что непубличной повесткой переговоров наверняка станет получение США и Германией контроля над украинской газовой трубой, и шире - распределительными сетями, принадлежащими местным олигархам. Также в Вашингтоне желают иметь в собственности и весь энергетический комплекс Украины - от электростанций до сбытовых компаний. Внешних управляющих интересует разделение железнодорожного монополиста ("Укрзализныця") с последующей покупкой выделенного грузового оператора. Это даст не только стабильный доход, но и рычаг влияния на местных олигархов, которых вынудят платить по американским тарифам за перевалку их руды, металла, угля, химической и сельскохозяйственной продукции. Для обеспечения функционирования схемы получения и вывода доходов из Украины от Зеленского потребуют окончания так называемой судебной реформы, суть которой - передача западным кураторам функции назначения и увольнения судей.

Лично Зеленскому, по большому счету, требуется только словесная легитимация его власти, которая на ближайшие полгода-год обезопасит его от протестов и "майданов".

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