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11:32 30.08.2021

Дачную амнистию предложили продлить до 1 марта 2031 года

Фото: istockphoto.com Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

В Госдуму внесен законопроект о продлении дачной амнистии до 1 марта 2031 года и расширении этого упрощенного режима регистрации дачных участков и домов.

Гаражная амнистия может стать бессрочной

Об этом заявил на пресс-конференции в ТАСС председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

В настоящее время такая амнистия работает до марта 2026 года. Благодаря ей для регистрации права на дом не нужно получать разрешение на строительство, разрешение на ввод в эксплуатацию и выполнение других процедур.

Ранее "РГ" писала о предложении Росреестра сделать дачную амнистию бессрочной.

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