Дачную амнистию предложили продлить до 1 марта 2031 года

В Госдуму внесен законопроект о продлении дачной амнистии до 1 марта 2031 года и расширении этого упрощенного режима регистрации дачных участков и домов.

Об этом заявил на пресс-конференции в ТАСС председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

В настоящее время такая амнистия работает до марта 2026 года. Благодаря ей для регистрации права на дом не нужно получать разрешение на строительство, разрешение на ввод в эксплуатацию и выполнение других процедур.

Ранее "РГ" писала о предложении Росреестра сделать дачную амнистию бессрочной.