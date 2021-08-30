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30.08.2021 19:02
Рубрика: Экономика

Дети со СМА получили самое дорогое лекарство в мире от "Круга добра"

Текст: Владимир Емельяненко

Генный препарат "Золгенсма" для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА) получили от фонда "Круг добра" шесть детей. Об этом сообщают фонд "Круг добра" и НМИЦ здоровья детей Минздрава России.

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"Золгенсма" - самое дорогое лекарство в мире. Один укол препарата стоит более 160 миллионов рублей.

Еще одному маленькому пациенту редкий и дорогостоящий препарат будет введен в сентябре. Каждый год в НМИЦ здоровья детей Минздрава РФ высокотехнологичную медицинскую помощь получают свыше 100 пациентов со СМА.

Справка "РГ"

СМА - наследственное заболевание, которое приводит к поражению и атрофии двигательных навыков и мышц, развитию тяжелой дыхательной недостаточности. Для лечения СМА в мире есть три препарата - "Спинраза", "Эврисди" и "Золгенсма". "Золгенсма" - первый генный препарат для лечения СМА.

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