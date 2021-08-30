Экологические платежи станут "окрашенными" в 2023 году

Новости

Reuters: Системы ПВО США перехватила ракеты, выпущенные по аэропорту Кабула 07:04
В США сообщили о первой жертве урагана "Ида" 06:38
На Сахалине возбудили уголовное дело после пропажи женщины 06:04
Гастроэнтеролог предупредил, что нельзя есть перед вакцинацией 06:01
Гидрометцентр: В Краснодарский край придет африканская жара 05:55
МИД: С ареста Бута США начали масштабную кампанию по охоте за россиянами 05:40
Ураган "Ида" полностью обесточил Новый Орлеан 04:48
В Тихом океане произошли два землетрясения 04:48
Космонавты обнаружили несквозные трещины в еще одном модуле МКС 04:29
Японский писатель Масато Накамура влюбился во Владивосток 04:29
США расследуют сообщения о гибели мирных жителей при ракетном ударе 04:12
Университет Хопкинса: В мире число погибших из-за COVID-19 превысило 4,5 млн 03:47
Со дна Курильского озера подняли потерпевший крушение вертолет 03:41
Вильфанд объяснил причину похолодания в европейской части России 03:26
CNN: Девять человек погибли при ракетном ударе США в Кабуле 02:39
США эвакуировали всех афганских сотрудников своего посольства в Кабуле 02:03
В США ураган "Ида" изменил направление течения реки Миссисипи 01:30
Встреча Байдена с Зеленским перенесена из-за вывода войск США из Афганистана 00:49
Макрон на примере Афганистана напомнил о невозможности навязывания демократии 00:27
"ПСЖ" обыграл "Реймс" в первом матче Месси за парижан 00:00
Лионель Месси дебютировал в составе "ПСЖ" 29.08.2021
Российские ученые разработали беспилотник для поиска нефти 29.08.2021
Дюков: ЧМ-2021 был безопасным турниром с точки зрения ковида 29.08.2021
Инфантино: В Москве прошел лучший в истории ЧМ по пляжному футболу 29.08.2021
Названы пять овощей, которые могут навредить здоровью 29.08.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
"Гаражная амнистия" и 100 тысяч за прививку: что ждет россиян в сентябре
"Гаражная амнистия" и 100 тысяч за прививку: что ждет россиян в сентябре
В "РГ" состоится пресс-конференция, посвященная Всероссийской акции "Волна здоровья"
В "РГ" состоится пресс-конференция, посвященная Всероссийской акции "Волна здоровья"
Сергей Кравцов о том, что изменится в школах с 1 сентября
Сергей Кравцов о том, что изменится в школах с 1 сентября
30.08.2021 07:00
Рубрика: Общество

Экологические платежи станут "окрашенными" в 2023 году

Текст: Елена Березина
Предприятия возмещают ущерб, платят штрафы, деньги уходят в бюджет во имя экологии, а возвращаются оттуда куда угодно, но не на охрану природы. Такая ситуация сохранится еще минимум год, ранее 2023 года экологические платежи не станут "окрашенными". Об этом в интервью "РГ" рассказал министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.

"Окраска" экологических платежей вводится законопроектом о предотвращении накопленного вреда окружающей среде. Сейчас он в правительстве, мы планируем внести его в Госдуму в осеннюю сессию. "Окрашена" будет плата за негативное воздействие на окружающую среду, штрафы за административные правонарушения и платежи по искам о возмещении вреда окружающей среде, - сообщил он. - С 2023 года средства от экологических платежей будут частично перекрывать затраты федбюджета. "Окрасить" их в 2022 году нельзя, поскольку регионы в конце 2021-го уже сформируют свои бюджеты на следующий год".

Еще 20 млрд рублей выделят на ликвидацию вреда экологии

По словам министра, сейчас в год набирается примерно 23 млрд рублей экологических платежей, но лишь 2% этих денег реально уходит на экологическую повестку. "Получается, виновные ответили рублем, но для отрасли и экологии ничего не изменилось, деньги ушли в общий котел. "Окрашенные" средства по аналогии с дорожными фондами будут направлены на выполнение работ по ликвидации, а если в регионе нет объектов накопленного вреда, то на другие природоохранные мероприятия", - сказал он.

Полную версию интервью с министром природных ресурсов и экологии Александром Козловым читайте в ближайших номерах "РГ"

Общество Экология Правительство Минприроды

Главное сегодня

МИД: С ареста Бута США начали масштабную кампанию по охоте за россиянами
CNN: Девять человек погибли при ракетном ударе США в Кабуле
Космонавты обнаружили несквозные трещины в еще одном модуле МКС
Со дна Курильского озера подняли потерпевший крушение вертолет
В начале сентября в нескольких регионах РФ может пойти снег
Как сочетаются разные прививки, и все ли они нужны
Где любят отдыхать российские космонавты