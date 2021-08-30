Экологические платежи станут "окрашенными" в 2023 году

Предприятия возмещают ущерб, платят штрафы, деньги уходят в бюджет во имя экологии, а возвращаются оттуда куда угодно, но не на охрану природы. Такая ситуация сохранится еще минимум год, ранее 2023 года экологические платежи не станут "окрашенными". Об этом в интервью "РГ" рассказал министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.

"Окраска" экологических платежей вводится законопроектом о предотвращении накопленного вреда окружающей среде. Сейчас он в правительстве, мы планируем внести его в Госдуму в осеннюю сессию. "Окрашена" будет плата за негативное воздействие на окружающую среду, штрафы за административные правонарушения и платежи по искам о возмещении вреда окружающей среде, - сообщил он. - С 2023 года средства от экологических платежей будут частично перекрывать затраты федбюджета. "Окрасить" их в 2022 году нельзя, поскольку регионы в конце 2021-го уже сформируют свои бюджеты на следующий год".

По словам министра, сейчас в год набирается примерно 23 млрд рублей экологических платежей, но лишь 2% этих денег реально уходит на экологическую повестку. "Получается, виновные ответили рублем, но для отрасли и экологии ничего не изменилось, деньги ушли в общий котел. "Окрашенные" средства по аналогии с дорожными фондами будут направлены на выполнение работ по ликвидации, а если в регионе нет объектов накопленного вреда, то на другие природоохранные мероприятия", - сказал он.

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