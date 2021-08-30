Эксперт рассказала, как улучшить жилищные условия с открытой ипотекой

Ипотечный кредит - долгосрочное обязательство. Приобретенная несколько лет назад квартира может уже не удовлетворять покупателя: рождаются дети, хочется переехать в другой район или город, требуется увеличить площадь жилья, изменились доходы. Одним словом, хочется избавиться от приобретенной недвижимости и переехать в лучшие условия, но денег на досрочное погашение действующей ипотеки нет.

Оптимальный вариант - погашение ипотеки в ходе сделки купли-продажи. В этой ситуации можно продать ипотечную квартиру и одновременно купить новую. Поскольку ипотечная квартира находится в залоге у банка, поэтому от банка потребуется разрешение (согласие) на сделку.

О том, что для этого нужно сделать, рассказала "Российской газете" специалист по финансовой грамотности.

Ольга Дайнеко, эксперт дирекции финансовой грамотности НИФИ Минфина России:

1) Предварительно нужно уточнить в своем банке схему досрочного погашения ипотеки (в разных банках она может незначительно отличаться), сроки передачи закладной и оформления необходимых документов.

2) Подать заявку на новый кредит, чтобы понимать, на какую стоимость будущего жилья можно рассчитывать. Однако при рассмотрении заявки банк будет учитывать платеж по текущему ипотечному обязательству. У разных банков требования отличаются, но усредненно платежи по всем кредитам не должны превышать 50% от общего (семейного) дохода. Если доходов недостаточно, лучше подавать заявку в тот же банк, где оформлена текущая ипотека. Там могут учесть, что действующий кредит будет погашен до выдачи нового.

3) Далее нужно найти покупателя на свое жилье и подать в банк заявление о добровольной реализации залогового имущества для получения согласия на сделку, приложив к нему копии паспортов заёмщика и покупателя, предварительного договора купли-продажи квартиры с покупателем, договора о покупке заемщиком продаваемой квартиры. Когда согласие получено, в банке запрашивается справка об остатке долга по ипотеке к полному погашению.

4) Подготовить необходимые для продажи квартиры документы.

5) После одобрения нового ипотечного кредита найти подходящее новое жилье.

6) После того, как все документы будут готовы и новая квартира в ипотеку будет одобрена банком, можно выходить на сделку.

7) Покупатель "старой" квартиры при помощи системы безопасных расчетов или аккредитива кладет деньги для банка и для продавца. Ипотечный долг погашается, и с объекта недвижимости чуть позже снимается обременение. Далее следует регистрация сделки в Росреестре. Если после погашения ипотеки останутся деньги для продавца, он их получит только после госрегистрации договора купли-продажи в Росреестре (на основании выписки из ЕГРН).

8) Далее следует приобретение нового жилья по новому ипотечному договору. После проверки всех необходимых документов и заключения договора сделка проходит регистрация в Росреестре. Оставшиеся после продажи первой квартиры денежные средства можно использовать для первоначального взноса или досрочного частичного погашения ипотеки с целью уменьшения ежемесячных платежей.