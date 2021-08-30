Эксперты: Цены на авиабилеты вырастут из-за платежей авиакомпаний за выбросы СО2

Выплаты российских авиакомпаний за выбросы углекислого газа будут заложены в стоимость авиабилетов, считают эксперты. Но рост цен не будет резким. "Рост цен на авиабилеты составит несколько процентов. Особенно ощутимо это будет на тех направлениях, где нет альтернативы авиационному транспорту. Там рост может быть более существенным", - считает эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов.

Повышение цен на авиабилеты будет связано с введением ограничений на вредные выбросы. Новые требования Международной организации гражданской авиации (ICAO) предполагают введение платы за выбросы СО2 на международных рейсах с 2027 года. По данным газеты "Коммерсант", для российских перевозчиков выплаты могут составить 250 млн евро в год. Альтернативной должен стать переход на "зеленое" топливо.

Такой подход преследует цель сделать авиацию более дорогим транспортом по сравнению с другими его видами, считает Борисов. При этом не учитывается, что любая энергия добывается тем или иным путем, который в любом случае наносит вред экологии либо истощает почву.

Введение квот на выбросы и платы неизбежно приведет к росту стоимости авиабилетов, согласен руководитель портала "Авиа.ру" Роман Гусаров. К тому же российские авиакомпании оказываются в невыгодном положении по сравнению с европейскими авиакомпаниями. В отличие от Европы, в России рынок авиаперевозок быстро растет. Но уровень 2019 года принят за нулевой и в России, и в Европе.

"Российские компании неизбежно будут расти и покупать квоты, доплачивать европейским авиакомпаниям за свой рост. Это дискриминационная система", - говорит Гусаров.

Впрочем, ситуация пока до конца не ясна. Изменения, которые должны были произойти еще в прошлом десятилетии, были отложены. Нет уверенности, что произойдут сейчас, вполне возможно, что правительство еще будет поднимать вопрос на международном уровне, считает Гусаров. Но процесс снижения выбросов неизбежен, признает он.