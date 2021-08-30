Эксперты: Цены на авиабилеты вырастут из-за платежей авиакомпаний за выбросы СО2

Повышение цен на авиабилеты будет связано с введением ограничений на вредные выбросы. Новые требования Международной организации гражданской авиации (ICAO) предполагают введение платы за выбросы СО2 на международных рейсах с 2027 года. По данным газеты "Коммерсант", для российских перевозчиков выплаты могут составить 250 млн евро в год. Альтернативной должен стать переход на "зеленое" топливо.
Такой подход преследует цель сделать авиацию более дорогим транспортом по сравнению с другими его видами, считает Борисов. При этом не учитывается, что любая энергия добывается тем или иным путем, который в любом случае наносит вред экологии либо истощает почву.
Введение квот на выбросы и платы неизбежно приведет к росту стоимости авиабилетов, согласен руководитель портала "Авиа.ру" Роман Гусаров. К тому же российские авиакомпании оказываются в невыгодном положении по сравнению с европейскими авиакомпаниями. В отличие от Европы, в России рынок авиаперевозок быстро растет. Но уровень 2019 года принят за нулевой и в России, и в Европе.
"Российские компании неизбежно будут расти и покупать квоты, доплачивать европейским авиакомпаниям за свой рост. Это дискриминационная система", - говорит Гусаров.
Впрочем, ситуация пока до конца не ясна. Изменения, которые должны были произойти еще в прошлом десятилетии, были отложены. Нет уверенности, что произойдут сейчас, вполне возможно, что правительство еще будет поднимать вопрос на международном уровне, считает Гусаров. Но процесс снижения выбросов неизбежен, признает он.