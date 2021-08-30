Эксперты объяснили, нужно ли подписывать банковскую карту

Требование подписывать банковские карты еще существует, однако в ближайшем будущем может исчезнуть. Об этом агентству "Прайм" рассказал вице-президент, начальник управления по развитию кредитных и дебетовых карточных продуктов банка "Ренессанс Кредит" Петр Карпов.

С ним согласился директор департамента информационной безопасности Росбанка Михаил Иванов. По его словам, ситуации, когда кассирам необходимо сверить подпись на оборотной стороне карты с подписью в паспорте или другом документе, практически никогда не возникают.

Иванов отметил, что большинство современных карт поддерживают функцию бесконтактной оплаты, когда покупателю не надо вставлять карту в терминал для совершения операции. Кроме того, недавно был увеличен разрешенный лимит, при котором можно не вводить ПИН-код во время покупки бесконтактным способом.

"В связи с этим наличие подписи на оборотной стороне давно не является эффективным механизмом безопасности", - заключил эксперт.