ЕС рекомендовал восстановить ограничения для путешественников из США

Европейский союз рекомендовал восстановить ограничения для путешественников, прибывающих из США, а также Израиля, Ливана, Черногории, Северной Македонии и Косово.

Как отмечается в распространенном заявлении Совета ЕС, указанные направления были исключены из списка стран и территорий, признанных достаточно безопасными для совершения из них "необязательных поездок". Теперь в списке осталось только 18 стран.

Решение было принято в связи с ухудшением эпидемиологический ситуации в мире. Прибывающие из указанных стран путешественники должны будут сдавать тесты на коронавирус и провести определенное время на карантине. Впрочем, это касается только тех, кто не прошел полный курс вакцинации. Полностью привитым члены ЕС могут предоставить поблажки.

Напомним, список стран, с которыми рекомендовано открыть внешние границы союза, был составлен в июне, в преддверии туристического сезона. Теперь он был пересмотрен, и в будущем будет пересматриваться каждые две недели. Для того, чтобы страна была включена в "безопасный список", в ней должно быть не более 75 новых случаев заражения на 100 тысяч жителей за предыдущие 14 дней.

Стоит отметить, что Совет ЕС выдает только рекомендации, и члены сообщества могут сами решать, следовать им или нет.