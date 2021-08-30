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30.08.2021 19:39
Рубрика: В мире

ЕС рекомендовал восстановить ограничения для путешественников из США

Текст: Юрий Когалов
Фото: EPA-EFE/Alba Vigaray Фото: EPA-EFE/Alba Vigaray
Фото: EPA-EFE/Alba Vigaray

Европейский союз рекомендовал восстановить ограничения для путешественников, прибывающих из США, а также Израиля, Ливана, Черногории, Северной Македонии и Косово.

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Как отмечается в распространенном заявлении Совета ЕС, указанные направления были исключены из списка стран и территорий, признанных достаточно безопасными для совершения из них "необязательных поездок". Теперь в списке осталось только 18 стран.

Решение было принято в связи с ухудшением эпидемиологический ситуации в мире. Прибывающие из указанных стран путешественники должны будут сдавать тесты на коронавирус и провести определенное время на карантине. Впрочем, это касается только тех, кто не прошел полный курс вакцинации. Полностью привитым члены ЕС могут предоставить поблажки.

Напомним, список стран, с которыми рекомендовано открыть внешние границы союза, был составлен в июне, в преддверии туристического сезона. Теперь он был пересмотрен, и в будущем будет пересматриваться каждые две недели. Для того, чтобы страна была включена в "безопасный список", в ней должно быть не более 75 новых случаев заражения на 100 тысяч жителей за предыдущие 14 дней.

Стоит отметить, что Совет ЕС выдает только рекомендации, и члены сообщества могут сами решать, следовать им или нет.

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