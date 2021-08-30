ФАС выдала Apple предупреждение из-за оплаты приложений

Федеральная антимонопольная служба России выписала предупреждение корпорации Apple из-за злоупотребления доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS. Об этом сообщили в пресс-службе ФАС.

В службу поступили обращения от пользователей и разработчиков приложений, которые сообщили, что иногда дешевле совершить покупку на сайте продавца, например, в случае с электронными книгами. А потом начать чтение, авторизовавшись под своей учетной записью на устройстве.

Как отметили в ФАС, это связано с тем, что Apple берет комиссию в 15-30% от каждого платежа в App Store, при этом разработчикам запрещено информировать пользователя о наличии альтернативных способов оплаты товара. Это требование прописано в руководстве для разработчиков, нарушителям запрещают размещаться в App Store или обязывают удалить ссылки на внешние ресурсы.

"Такое информирование Apple усматривает в любом виде. В том числе, при наличии в приложении ссылки на сайт разработчика/сервиса или формы регистрации с переходом на сайт в браузере", - пояснили в ФАС.

То есть корпорация ограничивает разработчиков в самостоятельном поведении, что негативно сказывается на конкуренции и может способствовать росту цен на продукцию. Apple выдано предупреждение об устранении нарушений, которое должно быть исполнено до 30 сентября 2021 года.