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30.08.2021 14:36
Рубрика: Экономика

ФАС выдала Apple предупреждение из-за оплаты приложений

Текст: Евгения Думанская
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Федеральная антимонопольная служба России выписала предупреждение корпорации Apple из-за злоупотребления доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS. Об этом сообщили в пресс-службе ФАС.

Фото: iStock
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В службу поступили обращения от пользователей и разработчиков приложений, которые сообщили, что иногда дешевле совершить покупку на сайте продавца, например, в случае с электронными книгами. А потом начать чтение, авторизовавшись под своей учетной записью на устройстве.

Как отметили в ФАС, это связано с тем, что Apple берет комиссию в 15-30% от каждого платежа в App Store, при этом разработчикам запрещено информировать пользователя о наличии альтернативных способов оплаты товара. Это требование прописано в руководстве для разработчиков, нарушителям запрещают размещаться в App Store или обязывают удалить ссылки на внешние ресурсы.

"Такое информирование Apple усматривает в любом виде. В том числе, при наличии в приложении ссылки на сайт разработчика/сервиса или формы регистрации с переходом на сайт в браузере", - пояснили в ФАС.

То есть корпорация ограничивает разработчиков в самостоятельном поведении, что негативно сказывается на конкуренции и может способствовать росту цен на продукцию. Apple выдано предупреждение об устранении нарушений, которое должно быть исполнено до 30 сентября 2021 года.

Экономика Бизнес Крупные компании Правительство ФАС Компании Информационные технологии Apple

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