Новости

ФМБА привлечет страховщиков для улучшения медицинской помощи 17:44
Выбежавшие на взлетное поле сыктывкарцы не дали приземлиться самолету 17:41
Проценко: Летальность от COVID-19 среди невакцинированных в 4 раза выше 17:41
В Москве ликвидировали пожар в БЦ "Президент плаза" 17:34
Глава Минприроды: Откладывать новые правила утилизации больше нельзя 17:32
СК изучит архивные документы о зверствах нацистов под Киевом в годы войны 17:30
Астрономы нашли новый класс экзопланет, на которых возможна жизнь 17:27
Реконструкцию 21 километра М-1 завершат к концу года 17:25
Собянин призвал быть готовыми к любым сценариям развития ситуации с COVID-19 17:11
В России начался сезон северного сияния 17:09
Вышли два новых тизера "Дюны" с новыми сценами 17:01
МИД Узбекистана: Граница с Афганистаном полностью закрыта 16:50
Ракова: Детям не нужно будет проходить ПЦР-тесты перед 1 сентября 16:36
Собянин не ждет осенью повторения острой ситуации с COVID-19 16:26
ФАС занялась проблемой искусственного повышения цен на икру 16:22
Лето в Петербурге оказалось самым солнечным за всю историю наблюдений 16:21
В Москве горит бизнес-центр "Президент плаза" 16:11
ЦИК обратится с иском в Верховный суд по поводу ряда кандидатов от "Яблока" 15:59
"Газпром" и Венгрия договорились о поставках газа на 15 лет 15:56
ИГ взяло на себя ответственность за атаку на аэропорт Кабула 15:55
Петр Толстой призвал увеличить бюджетные квоты для москвичей в столичных вузах 15:48
Средняя ставка по ипотеке в России достигла максимума с апреля прошлого года 15:39
Легкоатлет Торсунов принес России 19-е золото Паралимпийских игр 15:37
Ракова: 15 тысяч детей в возрасте 2,2 года пойдут в детские сады Москвы 15:35
Яровая планирует внести законопроект о статусе родительских комитетов в школах 15:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
"Гаражная амнистия" и 100 тысяч за прививку: что ждет россиян в сентябре
"Гаражная амнистия" и 100 тысяч за прививку: что ждет россиян в сентябре
Что посмотреть по телевизору на неделе с 30 августа по 5 сентября
Что посмотреть по телевизору на неделе с 30 августа по 5 сентября
Сергей Кравцов о том, что изменится в школах с 1 сентября
Сергей Кравцов о том, что изменится в школах с 1 сентября
30.08.2021 16:22
Рубрика: Экономика

ФАС занялась проблемой искусственного повышения цен на икру

Текст: Александр Проценко

Росрыболовство и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) "проводят совместную работу по недопущению искусственного повышения цен на красную икру", - сообщили ТАСС в пресс-службе Росрыболовства.

Фото: GettyImages
Потребители смогут купить фермерские продукты через интернет

В этих целях оба ведомства проводят анализ всей цепочки участников рынка, чтобы выяснить, как от действий каждого зависит итоговая стоимость продукта на розничном рынке.

"Как показывает опыт прошлых лет, периодически предпринимаются попытки спекуляций на новостной повестке с целью повышения цен на популярный продукт, - считают в Росрыболовстве. - В данный момент можно наблюдать искусственное нагнетание обстановки, которое было и перед Новым годом, и перед началом лососевой путины - 2021", - отмечают специалисты ведомства.

При этом отмечается, что в настоящее время ресурсная база внутреннего рынка не предполагает дефицита данной продукции. Поскольку объемы добычи тихоокеанских лососей к 24 августа достигли 474,3 тыс. тонн, что на 14,4% выше показателя аналогичного нечетного 2019 года и более чем вдвое больше уровня 2020 года.

Именно поэтому уже сегодня в Росрыболовстве уверенно прогнозируют, что объем производства красной икры тихоокеанских лососей за путину составит значительно больше первоначальных планов в примерно 18-20 тыс. тонн.

Между тем, средний объем потребления красной икры на российском рынке значительно меньше и составляет примерно 12-16 тыс. тонн в год. Однако, торговля не ожидает, что нынешнее резкое увеличение вылова лососевых приведет к удешевлению красной икры. Наоборот, текущие оптовые цены в 3-3,3 тыс. рублей за 1 кг уже начали расти на фоне высокого спроса со стороны покупателей из Японии и сложностей с логистикой.

Экономика Товары и цены Правительство ФАС Правительство Минсельхоз Росрыболовство Цены на продукты

Главное сегодня

Путин и Лукашенко встретятся в Москве 9 сентября
Кабмин выделит более 454 млрд рублей на единовременные выплаты пенсионерам
Путин рассказал об эффективности прививки от коронавируса
Лавров: Сохранение исторической памяти важно для будущего России
Пребывание в России комика Идрака Мирзализаде признано нежелательным
Кому достанется ипотечная квартира при разводе
Что делать при ошибочном переводе денег