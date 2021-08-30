ФАС занялась проблемой искусственного повышения цен на икру

Росрыболовство и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) "проводят совместную работу по недопущению искусственного повышения цен на красную икру", - сообщили ТАСС в пресс-службе Росрыболовства.

В этих целях оба ведомства проводят анализ всей цепочки участников рынка, чтобы выяснить, как от действий каждого зависит итоговая стоимость продукта на розничном рынке.

"Как показывает опыт прошлых лет, периодически предпринимаются попытки спекуляций на новостной повестке с целью повышения цен на популярный продукт, - считают в Росрыболовстве. - В данный момент можно наблюдать искусственное нагнетание обстановки, которое было и перед Новым годом, и перед началом лососевой путины - 2021", - отмечают специалисты ведомства.

При этом отмечается, что в настоящее время ресурсная база внутреннего рынка не предполагает дефицита данной продукции. Поскольку объемы добычи тихоокеанских лососей к 24 августа достигли 474,3 тыс. тонн, что на 14,4% выше показателя аналогичного нечетного 2019 года и более чем вдвое больше уровня 2020 года.

Именно поэтому уже сегодня в Росрыболовстве уверенно прогнозируют, что объем производства красной икры тихоокеанских лососей за путину составит значительно больше первоначальных планов в примерно 18-20 тыс. тонн.

Между тем, средний объем потребления красной икры на российском рынке значительно меньше и составляет примерно 12-16 тыс. тонн в год. Однако, торговля не ожидает, что нынешнее резкое увеличение вылова лососевых приведет к удешевлению красной икры. Наоборот, текущие оптовые цены в 3-3,3 тыс. рублей за 1 кг уже начали расти на фоне высокого спроса со стороны покупателей из Японии и сложностей с логистикой.