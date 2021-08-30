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30.08.2021 12:50
Рубрика: В мире

Фаворита предвыборной гонки в Германии уличили в подражании Меркель

Текст: Екатерина Забродина

Кандидат в канцлеры Германии от Социал-демократической партии, министр финансов Олаф Шольц признан победителем воскресных предвыборных теледебатов - зрители отдали ему пальму первенства над конкурентами от ХДС и "Зеленых". По мнению комментаторов, фаворит гонки ведет себя настолько уверенно, "будто уже ощущает себя в кресле главы правительства". Между тем некоторое время назад журналисты, напомним, уличили Шольца в подражании самой Ангеле Меркель.

Фото: Michael Kappeler / POOL / AFP
Кандидаты в канцлеры Германии провели первую теледуэль

Дело в том, что социал-демократ имел дерзость предстать на обложке журнала Sueddeutsche Zeitung Magazin в характерной позе - с пальцами, сложенными в виде ромба. А это, как всем прекрасно известно, "фирменный" жест фрау канцлера. Что он означает, журналисты не уставали гадать все 16 лет ее правления. Одни считали "ромб Меркель" признаком стеснения, другие - расслабляющей мантрой, помогающей в политических делах, а некоторые любители конспирологии и вовсе видели в ее жесте тайный символ ордена иллюминатов. Сама фрау канцлер объясняла свою привычку просто: "Я всегда не знала, куда деть руки. Ну, и, наверное, сказалась определенная любовь к симметрии". В общем, никаких тайн.

Разгадка фотообложки с подражателем Шольцем тоже оказалась проста. Дело в том, что журналисты намеренно попросили его не словами, а жестами показать, по каким чертам Меркель он будет скучать. Тогда Шольц и сложил руки ромбом, символизирующем предсказуемость, - с явным намеком, что он берется гарантировать эту стабильность и дальше, если займет кресло канцлера.

Во время последних дебатов господин Шольц не стал злоупотреблять копированием жестов фрау канцлера. Но и без этого он выглядел весьма уверенно. Портал Spiegel online, который в режиме реального времени комментировал "триэль" (этим неологизмом немецкие журналисты окрестили ту самую "дуэль на троих"), не увидел в ней явного победителя. А вот зрители телеканалов RTL и N-tv, транслировавших поединок, рассудили иначе. По данным института Forsa, 36 процентов опрошенных считают, что Шольц обошел конкурентов. На втором месте - новичок в большой политике, кандидат от "Зеленых" Анналена Бербок: 30 процентов зрителей политического шоу признали ее победителем (или, точнее, победительницей, как непременно сказала бы сама госпожа Бербок соответствии с нормами гендерно-равноправного языка, который продвигает ее партия). А вот кандидат от партии Меркель проиграл первые большие теледебаты: главу ХДС Армина Лашета поддержали всего 25 процентов респондентов.

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