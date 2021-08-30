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30.08.2021 07:54
Рубрика: Экономика

Финансист назвал самую надежную защитную валюту

Текст: Матвей Линник

На сегодняшний день одной из самых стабильных мировых валют является швейцарский франк. Об этом агентству "Прайм" рассказал эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

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По его словам, устойчивость франка обеспечивает экономика Швейцарии, которая характеризуется высокой специализацией труда и идеальными условиями для ведения любого бизнеса.

"Кроме того, являясь крупнейшим в мире переработчиком золота, а также фактической банковской и финансовой столицей Европы, страна по праву заслужила репутацию одной из надежнейших финансово-экономических систем в мире", - отметил Бабин.

Финансист напомнил, что в прошлом году швейцарский франк положительно проявил себя, повысившись во время дестабилизации рынков из-за пандемии, а затем укрепившись вслед за евро и другими рисковыми активами.

Во время следующего кризиса франк опять докажет, что является самой надежной валютой, считает Бабин.

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