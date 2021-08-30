Финансист назвал самую надежную защитную валюту

На сегодняшний день одной из самых стабильных мировых валют является швейцарский франк. Об этом агентству "Прайм" рассказал эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

По его словам, устойчивость франка обеспечивает экономика Швейцарии, которая характеризуется высокой специализацией труда и идеальными условиями для ведения любого бизнеса.

"Кроме того, являясь крупнейшим в мире переработчиком золота, а также фактической банковской и финансовой столицей Европы, страна по праву заслужила репутацию одной из надежнейших финансово-экономических систем в мире", - отметил Бабин.

Финансист напомнил, что в прошлом году швейцарский франк положительно проявил себя, повысившись во время дестабилизации рынков из-за пандемии, а затем укрепившись вслед за евро и другими рисковыми активами.

Во время следующего кризиса франк опять докажет, что является самой надежной валютой, считает Бабин.