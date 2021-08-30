ФМБА привлечет страховщиков для улучшения медицинской помощи

Как улучшить медицинскую помощь, используя опыт лучших организационных практик, обсудили в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА). По мнению заместителя руководителя ФМБА России Натальи Стадченко, качественные изменения будут достигнуты при помощи страховых медицинских организаций.

"Мы заинтересованы в изменении ситуации, в совершенствовании качества оказания медпомощи на основе лучших организационных практик во всех медицинских организациях ФМБА, - пояснила Наталья Стадченко. - Мы планируем задействовать возможности страховых медицинских организаций при взаимодействии с медицинскими организациями ФМБА по информационному сопровождению пациентов и защите прав застрахованных. Кроме того, страховщики помогут проанализировать существующие слабые места в работе медицинских организаций для их исправления".

Стадченко отметила, что порядок взаимодействия страховых медицинских организаций с медицинскими организациями ФМБА серьезно отличается от региона к региону, и над этим предстоит много работать.

"Особенно важным является повышение удовлетворенности населения медицинским обслуживанием тех территорий, где организации ФМБА являются единственными", - подчеркнула замруководителя ФМБА.

Наталья Стадченко обозначила первоочередные задачи по улучшению качества медицинской помощи: во-первых, необходимо информировать всех пациентов о прохождении диспансеризации, в том числе углубленной диспансеризации, которая выполняется переболевшим COVID-19. Во-вторых, страховые представители организуют сопровождение пациентов на этапе диспансерного наблюдения. "Это крайне важно, так как нарушения при диспансерном наблюдении могут привести к необратимым последствиям для здоровья пациентов", - отметила Стадченко. Наконец, третья задача - обеспечить высокий уровень контрольно-экспертной работы.

Заместитель руководителя ФМБА России также сообщила, что агентство намерено выстроить качественную трехуровневую систему медицинской помощи для своих застрахованных. "Мы заинтересованы в создании трехуровневой системы оказания медицинской помощи, которая будет встроена в инфраструктуру региона. Речь идет о более активном участии медучреждений ФМБА в территориальных программах ОМС регионов, о включении наших клиник в региональную маршрутизацию. Ресурсы страховых медицинских организаций также будут задействованы в сопровождении пациентов на всех этапах оказания медицинской помощи", - подчеркнула Стадченко.