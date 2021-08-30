Новости

Талибы подняли в воздух трофейный вертолет США 19:16
Косачев: Подготовка конференции по межкультурному диалогу проходит активно 18:54
Учебная IT-лаборатория создана в Белорусско-Российском университете 18:53
На Балканы прибыла первая тысяча афганских беженцев 18:35
Росгвардейцы спасли летом 29 детей 18:29
ЦСКА отдал Гайча в аренду испанской "Уэске" 17:59
Комиссия ГД выявила регулярные попытки опорочить выборы в РФ 17:57
ФМБА привлечет страховщиков для улучшения медицинской помощи 17:44
В Сыктывкаре выбежавшие на взлетное поле люди не дали сесть самолету 17:41
Проценко: Летальность от COVID-19 среди невакцинированных в 4 раза выше 17:41
В Москве ликвидировали пожар в БЦ "Президент плаза" 17:34
Глава Минприроды: Откладывать новые правила утилизации больше нельзя 17:32
СК изучит архивные документы о зверствах нацистов под Киевом в годы войны 17:30
Астрономы нашли новый класс экзопланет, на которых возможна жизнь 17:27
Реконструкцию 21 километра М-1 завершат к концу года 17:25
Собянин призвал быть готовыми к любым сценариям развития ситуации с COVID-19 17:11
В России начался сезон северного сияния 17:09
Вышли два новых тизера "Дюны" с новыми сценами 17:01
МИД Узбекистана: Граница с Афганистаном полностью закрыта 16:50
Ракова: Детям не нужно будет проходить ПЦР-тесты перед 1 сентября 16:36
Собянин не ждет осенью повторения острой ситуации с COVID-19 16:26
ФАС занялась проблемой искусственного повышения цен на икру 16:22
Лето в Петербурге оказалось самым солнечным за всю историю наблюдений 16:21
В Москве горит бизнес-центр "Президент плаза" 16:11
ЦИК обратится с иском в Верховный суд по поводу ряда кандидатов от "Яблока" 15:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
"Гаражная амнистия" и 100 тысяч за прививку: что ждет россиян в сентябре
"Гаражная амнистия" и 100 тысяч за прививку: что ждет россиян в сентябре
Что посмотреть по телевизору на неделе с 30 августа по 5 сентября
Что посмотреть по телевизору на неделе с 30 августа по 5 сентября
Сергей Кравцов о том, что изменится в школах с 1 сентября
Сергей Кравцов о том, что изменится в школах с 1 сентября
30.08.2021 17:44
Рубрика: Общество

ФМБА привлечет страховщиков для улучшения медицинской помощи

Текст: Ирина Невинная

Как улучшить медицинскую помощь, используя опыт лучших организационных практик, обсудили в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА). По мнению заместителя руководителя ФМБА России Натальи Стадченко, качественные изменения будут достигнуты при помощи страховых медицинских организаций.

Фото: iStock
Как будет работать персональный медицинский помощник

"Мы заинтересованы в изменении ситуации, в совершенствовании качества оказания медпомощи на основе лучших организационных практик во всех медицинских организациях ФМБА, - пояснила Наталья Стадченко. - Мы планируем задействовать возможности страховых медицинских организаций при взаимодействии с медицинскими организациями ФМБА по информационному сопровождению пациентов и защите прав застрахованных. Кроме того, страховщики помогут проанализировать существующие слабые места в работе медицинских организаций для их исправления".

Стадченко отметила, что порядок взаимодействия страховых медицинских организаций с медицинскими организациями ФМБА серьезно отличается от региона к региону, и над этим предстоит много работать.

"Особенно важным является повышение удовлетворенности населения медицинским обслуживанием тех территорий, где организации ФМБА являются единственными", - подчеркнула замруководителя ФМБА.

Наталья Стадченко обозначила первоочередные задачи по улучшению качества медицинской помощи: во-первых, необходимо информировать всех пациентов о прохождении диспансеризации, в том числе углубленной диспансеризации, которая выполняется переболевшим COVID-19. Во-вторых, страховые представители организуют сопровождение пациентов на этапе диспансерного наблюдения. "Это крайне важно, так как нарушения при диспансерном наблюдении могут привести к необратимым последствиям для здоровья пациентов", - отметила Стадченко. Наконец, третья задача - обеспечить высокий уровень контрольно-экспертной работы.

Заместитель руководителя ФМБА России также сообщила, что агентство намерено выстроить качественную трехуровневую систему медицинской помощи для своих застрахованных. "Мы заинтересованы в создании трехуровневой системы оказания медицинской помощи, которая будет встроена в инфраструктуру региона. Речь идет о более активном участии медучреждений ФМБА в территориальных программах ОМС регионов, о включении наших клиник в региональную маршрутизацию. Ресурсы страховых медицинских организаций также будут задействованы в сопровождении пациентов на всех этапах оказания медицинской помощи", - подчеркнула Стадченко.

Общество Здоровье Правительство Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)

Главное сегодня

Путин и Лукашенко встретятся в Москве 9 сентября
Кабмин выделит более 454 млрд рублей на единовременные выплаты пенсионерам
Комиссия ГД выявила регулярные попытки опорочить выборы в РФ
Пребывание в России комика Идрака Мирзализаде признано нежелательным
ВОЗ: В 33 европейских странах выросла заболеваемость COVID-19
Как сочетаются разные прививки, и все ли они нужны
Где любят отдыхать российские космонавты