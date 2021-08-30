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Рубрика: Экономика

Forbes: Супруги Бакальчуки стали самой богатой семьей в России

Текст: Матвей Линник
Основатель и генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук. Фото: Александр Щербак/ТАСС Основатель и генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук. Фото: Александр Щербак/ТАСС
Основатель и генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук. Фото: Александр Щербак/ТАСС

Основатели Wildberries Татьяна и Владислав Бакальчуки впервые возглавили рейтинг богатейших семей России по версии Forbes. Издание оценило их состояние в 13,1 млрд долларов.

Фото: Пресс-служба Wildberries.ru/ РИА Новости
Основательница Wildberries возглавила рейтинг богатейших россиянок

Второе место заняла семья владельцев "Фосагро" Гурьевых с 6,9 млрд долларов. На третьем месте оказалась семья Ротенбергов, члены которой заработали за прошлый год 5,95 млрд долларов.

Четвертое место за семьей Гуцериевых (группа "Сафмар") с доходом 3,7 млрд долларов. Пятую строчку заняли Евтушенковы (АФК "Система"), заработавшие 3,2 млрд долларов.

В десятку рейтинга также вошли семьи Шаймиевых (3 млрд), Рахимкуловых (1,95 млрд), Бажаевых (1,75 млрд), Линников (1,7 млрд) и Саркисовых (1,65 млрд).

Forbes оценил прошлый год как успешный для богатейших семей России - за этот период их совокупное состояние выросло на 16,1 млрд до 42,9 млрд долларов.

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