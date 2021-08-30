Гастроэнтеролог предупредил, что нельзя есть перед вакцинацией

Гастроэнтеролог Никита Харлов предупредил, что употребление ряда продуктов перед прививкой от коронавируса может привести к плохому самочувствию. Это "табу", отметил доктор.

Чтобы снизить вероятность появления побочных эффектов, врач посоветовал не переедать, а также не проводить гастрономических экспериментов.

"Никакой новой пищи не пробовать, есть только то, к чему вы уже давно привыкли, вплоть до конкретной марки колбасы или молока. Без экспериментов", - уточнил гастроэнтеролог в интервью радио Sputnik.

Плюс важно ограничить в рационе количество блюд, содержащих большое количество углеводов. Это сладости, картофель, хлеб, каши. "Сладкое - это табу перед прививкой, потому что будет сахар в крови выше, а если сахар выше, то человек тяжелее перенесет прививку", - отметил Никита Харлов.

Ранее замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов рассказал, что делать, если человек простудился перед вакцинацией.

"Если вам не здоровится, вакцинацию надо отложить, выждав пару недель после полного выздоровления", - посоветовал специалист.