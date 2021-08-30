"Газпром" и Венгрия договорились о поставках газа на 15 лет

Венгрия достигла соглашения с "Газпромом" о поставках газа, которое начнет действовать с 1 октября, сообщил глава МИД страны Петер Сийярто.

Министр рассказал на своей странице в Facebook, что соглашение заключено на 15 лет, "Газпром" будет поставлять 4,5 миллиарда кубометров, а через 10 лет объемы могут быть пересмотрены. Венгрия будет получать газ по двум газопроводам - "Турецкому потоку" через Сербию, а также через Австрию, из "Северного потока-2", запуск которого ожидается осенью.

О планах Венгрии насчет соглашения стало известно в начале августа - Сийярто обсуждал этот вопрос во время беседы с российским коллегой Сергеем Лавровым, подчеркивая важность сотрудничества в экономической сфере.

Встреча Сийярто с главой "Газпрома" Алексеем Миллером состоялась 30 августа в Санкт-Петербурге. Как рассказали в российской компании, стороны говорили о ключевых вопросах и перспективах сотрудничества в газовой сфере, включая поставки топлива.

"На встрече речь также шла о работе венгерской стороны по расширению национальной газотранспортной системы", - сообщили в пресс-службе "Газпрома".