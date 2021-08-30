Генпрокуратура назвала регионы с наибольшим числом выявленных взяток

В этом году в стране зафиксировано максимальное за 8 лет число преступлений коррупционной направленности. Их число достигло 24,5 тысячи. Такие данные приводятся в статистическом сборнике Генпрокуратуры о состоянии преступности в России за 7 месяцев 2021 года. При этом количество коррупционных преступлений возросло на 16,5 процента и относительно прошлого года. По данным надзорного ведомства, около половины среди таких преступлений, а именно 12,1 тысяча приходится на факты взяточничества.

Согласно правовой статистике, каждая третья взятка в стране не превышала десяти тысяч рублей. Наибольшее их число было зарегистрировано в Пермском крае (240, рост в 3,3 раза), Ставропольском (169, рост в 1,5 раза) краях и Санкт-Петербурге (135, рост в 5 раз).

Также вырос и ущерб от коррупции. Относительно прошлого года он увеличился с 32,4 млрд рублей до 39,4 млрд. В то же время, по данным Генпрокуратуры, одновременно с этим значительно возросла сумма возмещенного от коррупционных преступлений ущерба - с почти 3,5 млрд рублей до 9,9 млрд. Кроме того в этом году практически втрое - с 16,6 млрд рублей до 45 млрд увеличилась стоимость активов коррупционеров, на которые был наложен арест.