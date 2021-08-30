Генпрокуроры России и Белиза договорились о совместной борьбе с преступностью

В понедельник, 30 августа, вечером состоялась встреча в формате видеоконференции генеральных прокуроров России и Белиза Игоря Краснова и Марин Магали Янг.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе надзорного ведомства, приветствуя коллегу, Игорь Краснов отметил, что Россия и Белиз объединены общей целью противодействия транснациональной преступности и обеспечения неотвратимости наказания за нарушения закона. Генпрокурор России подчеркнул востребованность подписанного в мае этого года соглашения о сотрудничестве с Генпрокуратурой Белиза. Он поблагодарил Марин Магали Янг за содействие в рамках исполнения международных правовых запросов, а также за высокое качество и полноту получаемых Россией материалов.

По итогам встречи была подписана программа совместных мероприятий на 2022-2023 годы. Она касается актуальных проблем, как борьба с киберпреступлениями, в том числе террористического характера, неправомерным оборотом криптовалюты, экологическими правонарушениями, коррупцией, а также вопросы правовой помощи по уголовным делам, выявления, ареста, конфискации и возврата активов, полученных преступным путем. Вместе с тем Игорь Краснов отметил, что российская сторона готова к диалогу по любой другой проблематике, если возникнет необходимость оперативного реагирования на новые вызовы и угрозы.

В заключение Игорь Краснов пожелал прокурорам Белиза профессиональных успехов и пригласил Марин Магали Янг в Москву на торжественные мероприятия по случаю 300-летия российской прокуратуры.