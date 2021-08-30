Голикова: Единовременную школьную выплату перечислили на 99,5% детей

Единовременные школьные выплаты в размере 10 тысяч рублей получили родители 99,5 процента детей, на которых они положены, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"По состоянию на начало недели уже более 15 миллионов - а именно 15,3 миллиона - заявлений, и единовременная выплата осуществлена в отношении 20,3 миллиона детей на общую сумму 202,8 миллиарда рублей", - заявила она на оперативном совещании у премьер-министра Михаила Мишустина.

Она напомнила, что в правительстве рассчитывали объем выплат на 20,4 миллиона детей. "Таким образом на сегодняшний день выплату получили 99,5 процентов от того параметра, который мы прогнозировали", - подчеркнула Голикова.