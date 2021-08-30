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30.08.2021 14:42
Рубрика: Культура

Голограммы ABBA поедут в тур с хитами и новыми песнями

Текст: Александр Алексеев

Все четверо музыкантов: певицы Агнетта Фэлтског и Анни-Фрид Лингстад-Фредрикс, а также авторы всех песен и продюсеры клавишник/вокалист Бенни Андерссон и гитарист/вокалист Бьорн Ульвеус, несмотря на то, что АВВА распалась еще в 1984 году, по-прежнему в хорошей форме. Бенни выпускает диски со своей группой Benny Andersson Band, он переключился на скандинавский фолк и этнику. А Агнетта радует сольниками, в том числе и с кавер-версиями мировых хитов. Ульвеус пишет песни, мюзиклы и продюссирует других артистов. Анни-Фрид переехала в Швейцарию, в замок к мужу, но тоже иногда поет - для души или друзей. И конечно, группу АВВА много раз уговаривали воссоединиться. Но, похоже, это произойдет только сейчас.

Фото: РИА Новости
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И в "нулевые" и в "десятые" годы им предлагали за единственный концерт миллион долларов. Затем суммы росли. Но ABBA всякий раз отказывалась. Впрочем, сейчас их любовь к музыке, похоже, все-таки победит. Группа наконец-то завершила разработку своего голографического шоу ABBA Voyage, о котором рассказывала еще в 2019 году. Но тогда английские программисты взмолились, что задача очень сложная и пока у них не получается ее решить. Ведь на сцене должны были "петь" голограммы четверки, выполненные в полный рост, причем ABBA-аватары должны были выглядеть, как Бенни, Агнетта, Анни-Фрид и Бьорн в конце 70-х (сами они выступать на сцене не будут). Зато подыгрывать аватарам будут живые, современные музыканты.

И вот теперь объявлено, что премьера должна состояться в мае 2022 года в новом театре в Восточном Лондоне, строительство которого скоро будет завершено. Причем, ожидается, что в программе прозвучат хиты и новые песни. Пока речь шла о пяти премьерах. Дальше, как уже сообщалось в 2019 году - последует мировой тур. Но его даты и подробности пока не сообщаются. Многое зависит от того, как смогут выполнять свои функции сложные технологии.

Прямая речь

Бьорн Ульвеус, гитарист группы АВВА:

- Мы не собирались вместе в студии с начала восьмидесятых. А теперь стояли в этой знакомой обстановке, смотрели друг на друга, и уже через 15 секунд все вернулось. Это было потрясающе! У одной из новых песен - поп-мелодия, очень танцевальная, другая - более вечная, рефлексивная. Такая скандинавская печаль, но все равно счастливая.

Культура Музыка Поп-музыка Музыка с Александром Алексеевым

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