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30.08.2021 18:28
Рубрика: Власть

Григоренко: Все реорганизационные процедуры в "ВЭБ.РФ" завершены

Текст: Владимир Кузьмин
Вице-премьер, глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко провел заседание наблюдательного совета группы "ВЭБ.РФ". Участники рассмотрели и одобрили новую стратегию государственной корпорации до конца 2024 года.

В декабре прошлого года президентом было дано поручение по оптимизации институтов развития. Все реорганизационные и регламентные процедуры завершены, под кураторство "ВЭБ.РФ" переданы 12 институтов развития, напомнил Григоренко. "У всех институтов развития появляется общая задача - они перестают конкурировать между собой и как единое целое вместе с правительством начинают работать над достижением национальных целей, которые сформулировал президент", - подчеркнул он.

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Для улучшения системы управления институтами развития при наблюдательном совете "ВЭБ.РФ" созданы координационные комитеты по отраслям: городская экономика и строительство, малое и среднее предпринимательство, экспорт, промышленная политика, инновации и информационные технологии. Возглавят их профильные вице-премьеры. Комитеты смогут участвовать в определении ключевых показателей эффективности институтов развития и рассматривать их крупнейшие проекты и программы.

В фокусе новой стратегии государственной корпорации - человек, подчеркивают в правительстве. Потенциал институтов развития позволяет предложить людям самые современные решения, которые способствуют повышению качества жизни и комфорта. Среди ключевых проектов по этому направлению - строительство новых школ и модернизация систем общественного транспорта в городах России.

Власть Работа власти Внутренняя политика Компании Госкорпорации ВЭБ.РФ

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