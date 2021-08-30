Яровая планирует внести законопроект о статусе родительских комитетов в школах

Статус родительских комитетов в школах должен быть закреплен в законе об образовании. Об этом заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая на заседании профильных комиссий Совета законодателей по вопросу мониторинга готовности регионов РФ к обеспечению школьников бесплатным горячим питанием. Яровая сообщила о том, что в ближайшее время планирует внести законопроект о статусе родительских комитетов.

"Подготовлю изменения в закон о том, чтобы предусмотреть повышение статуса родительских комитетов и включить положения о родительских комитетах в уставы школ", - заявила парламентарий. Она обратила внимание на то, что в 25-й статье закона об образовании, посвященной в том числе школам, нет даже упоминания о родительских комитетах. "Безнадежно устаревшим и недопустимым" назвала такой подход к воспитательной работе вице-спикер Госдумы.

Она предложила изменения в статью 25 федерального закона "Об образовании в РФ", чтобы в уставе школы был закреплен статус родительского комитета. При этом Ирина Яровая выразила надежду на поддержку ее инициативы со стороны министерства просвещения.