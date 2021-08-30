Новости

В Москве горит бизнес-центр "Президент плаза" 16:11
ЦИК обратится с иском в Верховный суд по поводу ряда кандидатов от "Яблока" 15:59
"Газпром" и Венгрия договорились о поставках газа на 15 лет 15:56
Петр Толстой призвал увеличить бюджетные квоты для москвичей в столичных вузах 15:48
Средняя ставка по ипотеке в России достигла максимума с апреля прошлого года 15:39
Легкоатлет Торсунов принес России 19-е золото Паралимпийских игр 15:37
Ракова: 15 тысяч детей в возрасте 2,2 года пойдут в детские сады Москвы 15:35
Яровая планирует внести законопроект о статусе родительских комитетов в школах 15:31
Путин и Лукашенко встретятся в Москве 9 сентября 15:27
В московские школы пойдут 116 тысяч первоклассников 15:24
Распространенность "дельта"-штамма в регионах превысила 95% 15:18
Путин одобрил планы Рудени пойти на выборы губернатора Тверской области 15:16
Вакцина от коронавируса в виде капель в нос может появиться через год 15:14
Пропавший без вести 19-летний актер Мэттью Миндлер найден мертвым 15:04
ВОЗ: В 33 европейских странах выросла заболеваемость COVID-19 14:57
Путин одобрил активную вакцинацию учителей от коронавируса 14:55
Последний эсминец-невидимка вышел в море 14:54
В "Векторе" заявили об отсутствии необходимости вакцинировать детей 14:50
На главу управления Росимущества Северной Осетии напали на рабочем месте 14:49
Умер барабанщик Iron Butterfly Рон Буши 14:49
Голограммы ABBA поедут в тур с хитами и новыми песнями 14:42
В Коммунарке открылось новое здание школы на 1100 мест 14:40
Путин рассказал об эффективности прививки от коронавируса 14:39
ФАС выдала Apple предупреждение из-за оплаты приложений 14:36
Собянин заявил о минимальных значениях коронавируса в Москве 14:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
"Гаражная амнистия" и 100 тысяч за прививку: что ждет россиян в сентябре
"Гаражная амнистия" и 100 тысяч за прививку: что ждет россиян в сентябре
Что посмотреть по телевизору на неделе с 30 августа по 5 сентября
Что посмотреть по телевизору на неделе с 30 августа по 5 сентября
Сергей Кравцов о том, что изменится в школах с 1 сентября
Сергей Кравцов о том, что изменится в школах с 1 сентября
30.08.2021 15:31
Рубрика: Власть

Яровая планирует внести законопроект о статусе родительских комитетов в школах

Текст: Владимир Емельяненко

Статус родительских комитетов в школах должен быть закреплен в законе об образовании. Об этом заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая на заседании профильных комиссий Совета законодателей по вопросу мониторинга готовности регионов РФ к обеспечению школьников бесплатным горячим питанием. Яровая сообщила о том, что в ближайшее время планирует внести законопроект о статусе родительских комитетов.

Яровая предложила начать обучать истории в младших классах

"Подготовлю изменения в закон о том, чтобы предусмотреть повышение статуса родительских комитетов и включить положения о родительских комитетах в уставы школ", - заявила парламентарий. Она обратила внимание на то, что в 25-й статье закона об образовании, посвященной в том числе школам, нет даже упоминания о родительских комитетах. "Безнадежно устаревшим и недопустимым" назвала такой подход к воспитательной работе вице-спикер Госдумы.

Она предложила изменения в статью 25 федерального закона "Об образовании в РФ", чтобы в уставе школы был закреплен статус родительского комитета. При этом Ирина Яровая выразила надежду на поддержку ее инициативы со стороны министерства просвещения.

Власть Работа власти Госуправление Общество Образование Законодательная власть Госдума

Главное сегодня

Путин и Лукашенко встретятся в Москве 9 сентября
Кабмин выделит более 454 млрд рублей на единовременные выплаты пенсионерам
Путин рассказал об эффективности прививки от коронавируса
Лавров: Сохранение исторической памяти важно для будущего России
Пребывание в России комика Идрака Мирзализаде признано нежелательным
Владимир Путин выступил на съезде партии "Единая Россия". Главное
Как при разводе делить то, что куплено на соцвыплаты