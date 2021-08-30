Ипотечники конкурируют со студентами за аренду квартир

В конце лета в ряде городов - традиционный всплеск активности на рынке аренды жилья, так как квартиры ищут студенты, говорит руководитель Аналитического центра "Циан" Алексей Попов. Нынешнее лето - не исключение. В частности, за три недели августа число просмотров объявлений об аренде московского жилья выросло на 30% по сравнению с июлем. При этом увеличился интерес к однокомнатным квартирам, которые чаще всего выбирает молодежь.

Первая волна спроса со стороны студентов прокатилась еще в середине июля, отмечает руководитель департамента аренды недвижимости компании "Этажи" Ольга Павлинова. Вероятно, более опытные старшекурсники, столкнувшиеся с дефицитом бюджетного жилья прошлой осенью, решили заняться этим вопросом заранее. После упадка рынка аренды в начале пандемии появился высокий спрос на съемное жилье, который продолжается до сих пор, отмечают в компании. В этом году не было традиционных "низких" периодов, когда объем предложения на рынке успевал восстанавливаться.

"Не исключено, что системный дефицит предложения на рынке аренды напрямую связан с активной покупкой новостроек на этапе котлована в прошлом году, - предполагает Павлинова. - Те, кто приобрел новостройку по льготной программе на ранней стадии строительства, продав имеющееся у них жилье, сейчас до ввода дома в эксплуатацию арендуют временное". В некоторых крупных городах предложение с начала лета сократилось на 45-50%. Рекорд поставила Тюмень, где число свободных квартир снизилось на 74%, в Омске предложение уменьшилось на 57%, в Воронеже - на 36%, в Новосибирске и Красноярске - на 34%, отмечает Павлинова. В "Циане", впрочем, критического сокращения предложения не наблюдают. "На рынке долгосрочной аренды по-прежнему высокая конкуренция за счет выхода новых объемов от инвесторов и сохранения во многих компаниях удаленного формата работы, а в некоторых университетах - дистанционных занятий", - говорит Попов.

Много заявок на аренду жилья сейчас поступает от иностранных студентов

В "Инком-недвижимости" отмечают, что и изменение условий льготной ипотеки с июля увеличило спрос на аренду: рост цен и повышение ставки заставило многих потенциальных покупателей пересмотреть приоритеты в пользу найма. Много заявок на подбор жилья поступает сейчас от иностранных студентов, которым разрешили очное обучение в России, - из Германии, Испании, Японии, добавили в компании. Но большая часть студенческих заявок - от россиян из других регионов и жителей бывших советских республик. Арендная плата пока ползет вверх. "Если с начала года ставки росли в среднем на 0,5-1% в месяц, то за последние две недели наиболее востребованные варианты прибавили в цене от 10 до 15%", - говорит Павлинова. По данным "Циан", за последний месяц аренда однушек в Москве подорожала на 1,1%, в Санкт-Петербурге - на 0,9%, в Екатеринбурге - на 1,1%, в Новосибирске - на 1,2%, в Казани - на 1,9%, в Нижнем Новгороде - на 0,7%. При этом на допандемийный уровень арендная плата пока не вернулась, за исключением Москвы.

Собственники московских квартир отреагировали на спрос повышением платы на 5%, сообщает "Инком-недвижимость". Кроме того, сейчас сложно договориться о скидках, хозяева стали чаще выдвигать требования к национальности, полу, возрасту клиентов, запрещать жить в квартире с животными или маленькими детьми.