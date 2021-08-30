Италия проведет плебисцит по вопросу эвтаназии

В Италии петицию о проведении референдума по вопросу о добровольном прерывании жизни подписали свыше 750 тысяч граждан, при том что для его организации было достаточно полумиллиона подписей.

Плебисцит может состояться уже в следующем году. Выступающим за эвтаназию удалось заручиться поддержкой в лице знаменитостей, известных общественных фигур, профсоюзных боссов, а также парламентариев и даже некоторых членов Кабмина.

Ирландия и Италия - единственные в Европе страны, где эвтаназия считается нелегальным актом. Согласно итальянскому законодательству, ее проведение карается тюремным сроком от 5 до 12 лет. Наличие этого положения привело в определенном смысле к буму так называемого суицидального туризма в граничащую с Италией Швейцарию.

Первый шаг к референдуму был сделан в 2019 году, когда Конституционный суд Италии решил, что эвтаназия должна быть разрешена законом, но только в исключительных случаях, например, если пациент находится в крайне тяжелом неизлечимом состоянии, которое причиняет ему невыносимые физические и психологические страдания. Но церковь, чей авторитет в Италии традиционно силен, приравнивает эвтаназию к самоубийству, которое запрещено католической религией.