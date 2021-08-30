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Рубрика: Культура

Какие новинки фантастики почитать этой осенью подросткам и всей семьей

Текст: Инга Бугулова
Лучшее чтение для осени? Кто-то скажет, захватывающие детективы или обстоятельные семейные саги... Но этот список отлично дополнит и фантастика. Дни укорачиваются, солнца все меньше, погода переменчива - кажется, отличные декорации, чтобы погрузиться в перипетии параллельных миров. В подборке "Российской газеты" - три новинки для подростков или чтения всей семьей.

"Хардик и тайны Машинляндии", Ян Близняк, перевод с польского Юрия Чайникова, издательство "Фолиант".

В том, что вирусы вездесущи и борьба с ними непроста, мы на практике убедились за последние полтора года. Но вот знаете ли вы, что им подвержены не только люди? В Машинляндию - город роботов - приходит беда: среди машин начинает распространяться вирус, против которого пока нет лекарства. Зараженных увозят в Мастерскую, откуда пока никто не возвращался. Отца Хардика тоже забрали туда. Юный робот любой ценой хочет спасти папу, но есть ли у него шанс? Вместе со своими друзьями Хардик попробует не только раскрыть природу вируса, но и помочь родной Машинляндии обрести будущее.

Цитата

Хардик отвернулся от телевизора и посмотрел на лица своих друзей и родителей Байты. Все внимательно слушали. Чувствовалось растущее напряжение. Роботеп сказал еще не все.

Фото: Борис Приходько/ РИА Новости
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- До сих пор мы думали, что у нас все под контролем. Инфицированных было сравнительно мало. Мы действовали быстро. Однако вирус оказался сильнее. За последние несколько дней число зараженных резко возросло. Сегодня мы зафиксировали двадцать два случая. После совещания с механиками я убежден, как бы горько и болезненно это ни было, что мы имеем дело с настоящей эпимашинией.

"Та, кто задает вопросы", Варвара Еналь, издательство "Росмэн".

Этот роман - первая часть новой мистической серии "Варта". Такое имя когда-то давно взял себе могущественный клан, призванный защитить город от темных сил. Главная героиня - девочка Мирослава. Она мечтает поскорее сдать экзамены и уехать от скандальной матери, но однажды вместе со своим другом Матвеем находит старинную книгу, которая исполняет желания и отвечает на вопросы. Правда, за этим артефактом уже давно охотится нечисть... Смерть гонится за Мирославой и Матвеем по пятам. Поможет ли кто-то друзьям? Напомнит ли о себе Варта?

Цитата:

Мать всегда уверяла, что я порчу ей кровь.

Эту фразу я слышала с самого детства в разных вариациях, но смысл никогда не менялся. Я портила жизнь матери уже одним своим существованием. Потому что такую невоспитанную и отвратительную хамку еще надо поискать и потому что никакие слова до меня не доходят, все как об стенку горох. Я - вылитый отец, и его гадкие гены лезут из меня каждый божий день.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
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Моя мать умела ругаться и делала это часто и вдохновенно. Иногда по вечерам, слушая ее длинные и громкие выступления, я раздумывала, а не записать ли это и не выложить ли видео в "Ютуб". Уверена, что получила бы миллион просмотров и славу скандально известного блогера.

Жаль, но я не воспользовалась такой возможностью, потому что у меня была еще младшая сестра. Едва я доставала телефон, Снежанка хватала меня за руки и умоляющим голосом шептала:

- Мирка, ты с ума сошла. Пожалуйста, Мирка, не делай этого!

"История семи Дверей", Яна Летт, издательство "Никея".

В Москве происходят странные вещи. Из зоопарка исчезают животные, на Ленинградский вокзал прибывает поезд из морской воды и света, а под Москва-Сити поселились существа, ворующие радость, - поэтому офисным работникам в этих зданиях так часто бывает скучно. Одиннадцатилетней девочке Кире и ее новому другу Солю - мальчику из Дома-в-Нигде - предстоит вернуть все на свои места. Правда, это невозможно без помощи нездешних, например, бронзового Пса со станции метро "Площадь Революции" - ведь именно он исполняет желания.

Цитата:

Наверное, он бы еще долго кружил по станции, если бы его не окликнул тихий голос. Обернувшись, Соль увидел, что заговорил с ним не кто иной, как памятник псу в одной из стенных ниш.

Нос пса ярко блестел.
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- Добрый вечер, молодой человек, - сказал Пес учтиво, слегка наклонившись, чтобы мальчик мог его лучше слышать - вокруг было шумно.

- Добрый вечер, - тут же откликнулся Соль. - Как поживаете?

Нельзя сказать, что он совсем не растерялся, когда с ним заговорила бронзовая собака, но счел, что показывать растерянность глупо. Услышав вопрос, Пес расплылся в довольной улыбке:

- Как приятно наконец встретить вежливого собеседника. Вы просто не представляете, как здесь бывает скучно - сиди себе в этой нише целыми днями, знай рассматривай прохожих и жди ночи. Удовольствие так себе.

Культура Литература Общество Семья и дети

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