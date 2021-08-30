Кандидаты в канцлеры Германии провели первую теледуэль

В немецком политическом лексиконе появилось новое словечко - "триэль". Так СМИ окрестили необычный жанр дуэли "на троих", которая состоялась впервые на телевидении ФРГ. Ровно за четыре недели до выборов в прямом эфире телеканалов RTL и n-tv сошлись кандидаты сразу от трех партий, претендующих на канцлерство, - Армин Лашет (ХДС), Анналена Бербок ("Зеленые") и Олаф Шольц (Социал-демократическая партия Германии).

До сих пор в предвыборных теледебатах принимали участие лишь действующий канцлер (последние 16 лет этот пост бессменно занимала Ангела Меркель) и его основной оппонент. Теперь же, когда фрау Меркель приняла решение уйти с политической сцены, интрига не просто удвоилась, но даже утроилась.

Поскольку ни одна из ведущих партий не может претендовать на треть голосов, и каждая рискует остаться за бортом нового правительства, которое уже вряд ли будет двухпартийным, от соперников ждали ярких выступлений. Как отмечал накануне Spiegel online, перед каждым политиком стояла своя задача. Главе ХДС и премьеру земли Северный Рейн - Вестфалия Армину Лашету, чей личный рейтинг за последние недели резко пошел вниз, увлекая за собой партию, предстояло реабилитироваться в глазах избирателей и показать, что он все еще всерьез нацелен на кресло канцлера. По мнению СМИ, для этого лидеру консерваторов, который еще весной считался самым вероятным преемником Меркель, следовало пойти в наступление, хотя "чрезмерная агрессивность и не подобает представителю народной партии, да и не вяжется с образом Лашета".

Для 40-летней Анналены Бербок - единственной женщины-кандидата в этой гонке (к тому же самой молодой и без серьезного управленческого опыта), которая за последние месяцы также успела наделать ошибок, стоивших ее партии потери голосов, выступление на большой трибуне могло стать шансом вернуть "Зеленых" в обойму. Наконец, "роль единственного взрослого в комнате" отводилась главе предвыборного списка социал-демократов, действующему вице-канцлеру и министру финансов Олафу Шольцу, который в последние недели дал фору соперникам и благодаря личному авторитету вытащил партию в фавориты гонки (по разным опросам, она идет нога в ногу с ХДС/ХСС или даже опережает своих старших партнеров по коалиции).

Как признали большинство комментаторов, во время дебатов господин Шольц действительно выглядел спокойней и уверенней всех. Как сообщает Spiegel online, именно "чопорный и неспешный Шольц стал любимчиком публики во время тройной дуэли". При этом они с Лашетом - как представители двух правящих партий - оказались в весьма пикантном положении, ведь им приходилось перекладывать друг на друга вину за просчеты правительства. На фоне двух опытных функционеров Анналена Бербок смотрелась весьма свежо, хотя ее выступления отдавали ученичеством и программным доктринерством. И хотя по логике ей стоило как можно резче отмежеваться от СДПГ, ее главной мишенью стал именно Лашет. По мнению наблюдателей, явного победителя в этих дебатах все же не оказалось.

Почти два часа соперники под прицелом ведущих обсуждали самые злободневные темы - от провала в Афганистане и борьбы с коронавирусом до внутренней безопасности и налоговой политики. Все три политика исключили новый жесткий карантин для Германии, а также подтвердили, что не пойдут по пути Франции с ее идеей всеобщей принудительной вакцинации. Больше всего разногласий вызвала климатическая повестка. В то время, как Бербок повторила лозунг "Зеленых" о запрете двигателей внутреннего сгорания в случае их прихода к власти, "мужская партия" в лице Лашета и Шольца высказалась категорически против подобных мер. "Вы вешаете оковы на ноги нашей промышленности и при этом хотите, чтобы она ускорялась", - бросил глава ХДС обвинение экологистам. Оппонировал Лашет и идее "гендерного равноправия в языке", которую продвигают "Зеленые". Он призвал не городить огород, изобретая искусственный язык, который добрая половина граждан попросту не понимает. Чего стоят одни только "гендерные звездочки" - ими на письме к именам существительным теперь добавляют суффиксы женского рода, что превращает фразы в неуклюжих гигантов, а тексты - в странные искусственные конструкции.

А еще, по мнению комментаторов, всем трем политикам не хватило чувства юмора. На провокационный вопрос о том, где в нынешних условиях немцам следует проводить отпуск - на родных балтийских берегах или же на Майорке, все трое поспешили политкорректно объявить о свободном выборе граждан, который никто не собирается ограничивать. "Ну как можно было даже не пошутить на эту тему!" - сокрушались обозреватели Spiegel online. Зато улыбку вызвала просьба ведущих ко всем участникам сказать под занавес что-нибудь хорошее о своих оппонентах. Олаф Шольц назвал Анналену Бербок "очень идейным политиком", Бербок похвалила Армина Лашета за его "стойкость и рейнландскую жизнерадостную натуру", а Лашет не на шутку призадумался, какой же комплимент отвесить в адрес Шольца. И в результате не нашел ничего лучше, чем признать: "Он уже давно с нами".

Кстати, Лашету досталось от комментаторов за пафос, которым он закончил свое выступление. Обещая гражданам стабильность в непростые времена, глава ХДС вдруг провозгласил, что "ветер перемен дует всем в лицо". "Ну все же было хорошо, пока он не обратился к этому шлягеру!.. Обещать современной Германии "ветер перемен"?!" - недоумевает Spiegel online.

К слову, о России на этот раз не прозвучало ни слова. Лишь кандидат от "Зеленых" не удержалась от того, чтобы вскользь не упомянуть Китай и РФ, в отношении которых Евросоюз, по ее мнению, должен проводить "наступательную внешнюю политику". Впрочем, впереди еще две серии теледебатов, так что продолжение следует.