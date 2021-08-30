Китайским школьникам жестко ограничили доступ к онлайн-играм

В Китае для несовершеннолетних вводятся жесткие ограничения на количество часов, которые можно провести в онлайн играх. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на агентство Синьхуа.

Согласно новым стандартам, школьники из Поднебесной смогут участвовать в сетевых развлечениях только три часа в неделю: во время уикенда - по часу в пятницу, субботу и воскресенье, с 20:00 до 21:00. Дополнительно можно будет сыграть в официальные выходные дни и праздники.

По информации издания, подобные меры помогут "создать благоприятную атмосферу для здорового развития молодого поколения".

Как пишет Bloomberg, такое решение может потенциально негативно отразиться на бизнесе крупнейшей игровой компании Tencent и других издателей из Китая.