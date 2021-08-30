Кодекс ацтеков оказался первым в Америке описанием землетрясений

Междисциплинарная команда исследователей переосмыслила значение пиктограмм, которые иллюстрируют знаменитый Кодекс Теллериано-Ременсис (Telleriano-Remensis), созданный в XVI веке в Мексике. Оказалось, что этот документ представляет собой первое на территории Северной и Южной Америк описание землетрясений.

Исследование опубликовано в журнале Seismological Research Letters, а коротко о нем рассказывает Heritage Daily. Упомянутый кодекс ацтеков, как считается, насчитывает порядка 500 лет.

В новом исследовании установлено, что он представляет собой первые письменные отчеты о землетрясениях в Мексике доиспанского периода. Это вообще древнейший подобный документ для обеих Америк.

Исследователи Херардо Суарес и Вирджиния Гарсия-Акоста взглянули на него с точки зрения сейсмологии и антропологии. В результате они пришли к выводу, что загадочные древние пиктограммы рассказывают о двенадцати землетрясениях, произошедших между 1460 и 1542 годами нашей эры.

Например, в нем описывается землетрясение 1496 года, которое "потрясло три горы в провинции Сочитепек, вдоль побережья и вызвало оползни в районе, населенном людьми Йопе". Это же событие описано в историческом отчете печально известного монаха-францисканца Хуана де Торквемады.

Описанное место находится в сейсмической полосе Герреро, зоне относительного сейсмического спокойствия вдоль зоны субдукции на юге Мексики. Исторические описания предполагают, что землетрясение 1496 года могло быть очень сильным, магнитудой 8 и более.

Ученые говорят, что пиктограммы несут мало информации о точном местоположении катастроф, их масштабе и степени причиненных ими повреждений. Но в любом случае, это первая письменная летопись, в которой описана "сейсмическая история" Америки. К примеру, описания землетрясений встречаются в древних библейских текстах, известны они и по текстам на глиняных табличках народов Месопотамии.

"Нет ничего удивительного в том, что существуют доиспанские записи с описанием землетрясений, - говорит Херардо Суарес. - Во-первых, землетрясения в этой стране - явление частое. Во-вторых, землетрясения имели важное значение для коренных жителей современной Мексики с точки зрения космологии".

Исследователь объясняет, что древние цивилизации Мезоамерики рассматривали Вселенную как цикличный природный механизм, в котором последовательно сменялись эпохи. Каждая из них обладала своим собственным Солнцем. Процессам смены эпох предшествовали разрушительные наводнения, ураганы, лесные пожары и другие явления. Коренные народы верили, что нынешнее "пятое Солнце" будет уничтожено землетрясением.

Изученный кодекс был создан при помощи доиспанской системы символов и цветов специально обученными писцами, которых называли tlacuilos. На оригинальном языке это слово означает "те, кто пишет картины". При этом кодекс был написан на европейской бумаге. Он снабжен множеством пояснений, написанных в более поздние периоды на латинском, испанском и итальянском языках.

Землетрясения в документе обозначаются словом "тлаоллин". Оно изображалось при помощи двух символов: оллин (движение) и тлалли (земля). Оллин - это глиф, состоящий из четырех спиралей и центрального глаза или круга. Тлалли - это глиф, состоящий из одного или нескольких слоев, заполненных точками и разными цветами. При этом в кодексе имеются и другие модификации глифов, связанных с землетрясениями, но их значение пока остается загадкой для ученых.

"Тем не менее, все согласны с тем, что различные модификации, вероятно, действительно имеют собственное важное значение, - говорит Суарес. - Рисование кодексов было строгой дисциплиной, не подчинявшейся художественным прихотям людей, которые их создавали. Мы надеемся, что в будущем может найтись ранее неизвестный кодекс или документ, изучение которого может просветить нас в этом отношении".