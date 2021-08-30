Компании перевели россиянам более ста миллионов рублей по номеру телефона

Компании перечислили в пользу граждан 123 млн рублей через Систему быстрых платежей (СБП) с момента запуска такой опции. Об этом "Российской газете" рассказали в пресс-службе Банка России. По прогнозам экспертов, показатели в скором времени покажут бурный рост: бизнес экономит на комиссиях, для граждан сервис удобен и бесплатен.

Сервис выплат юридических лиц в пользу граждан через СБП запущен весной 2020 года. Для такого b2c-перевода (Business to Consumer) клиенту не нужны сложные реквизиты - достаточно сообщить юрлицу номер мобильного телефона, к которому у него привязан счет в банке - участнике СБП. При транзакции не надо называть номер кредитной карты, что дает дополнительную защиту от мошенников. "Всего через СБП было выполнено порядка 45 тысяч таких операций на общую сумму более 123 млн рублей, - рассказали "РГ" в пресс-службе Банка России. - Мы наблюдаем уверенный рост этих показателей как по объему, так и по количеству. Так, среднемесячный объем операций в третьем квартале вырос на 50% по сравнению со вторым кварталом. И эти цифры только подтверждают востребованность сервиса со стороны пользователей". В Банке России уточнили, что наиболее активно совершают перечисления в пользу граждан микрофинансовые организации, брокерские и страховые компании. Так, МФО выдают через СБП микрозаймы, страховщики перечисляют гражданам страховые выплаты, а брокеры осуществляют выплату дивидендов, пояснили в ЦБ.

Основными преимуществами СБП для клиентов - скорость и простота совершения переводов и платежей, уточнили в пресс-службе страховой компании "Согласие". "Для МФО от использования системы быстрых платежей нет прямой материальной выгоды - комиссия за денежный перевод будет ложиться на плечи кредитора, - отметил гендиректор микрофинансовой компании "Займер" Роман Макаров. - Но использование технологии даст участникам рынка другую выгоду - большую точность идентификации личности заемщика. У брокеров и страховщиков в целом тот же интерес: СБП им позволяет наполнить свои базы данных точными сведениями о каждом клиенте". Аналитик ГК "Финам" Игорь Додонов пояснил, что переводы гражданам через СБП актуальны для МФО, брокеров и страховщиков, поскольку позволяют им заметно экономить на комиссиях за перевод. Такое же мнение высказали в пресс-службе "Согласия".

Для компаний использование системы быстрых платежей - это вопрос не удобства или выгоды, а, скорее, упрощения идентификации клиента

По данным ЦБ, комиссия за одну операцию в зависимости от суммы составляет от пяти копеек до трех рублей. Банки берут за перевод 0,4-1,5% от суммы, в некоторых установлена минимальная комиссия в 50 рублей. Регулятор продолжает развивать систему, оптимизируя тарифы: так, с 1 октября 2021 года ограничивается максимальный размер комиссии, которые банки могут брать с торгово-сервисных предприятий за операции в СБП (не более 1500 рублей), напомнил директор банковских рейтингов Национального рейтингового агентства Константин Бородулин. Ранее этот порог был установлен только в относительном выражении без верхнего предельного значения: от 0,4 до 0,7% от суммы платежа. Для граждан операции остаются бесплатными, добавил он. "Механизм будет востребован и при выплатах курьерам, фрилансерам, - считает Додонов. - Банки же обычно совершают переводы физлицам, которые чаще всего являются их клиентами, через свою инфраструктуру, и для них данный сервис менее актуален".

1500 рублей - таким станет с 1 октября максимальный размер комиссии, который банки могут брать с торгово-сервисных предприятий за операции в Системе быстрых платежей

Руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики "Сколково-РЭШ" Егор Кривошея подчеркнул, что пока выплаты через СБП все еще проигрывают по объемам традиционным каналам: зачислениям на счет через платежные поручения и наличным. Макаров уверен, что через полгода с помощью СБП будут проходить около 20% платежей МФО. Додонов не видит препятствий для развития сервиса.