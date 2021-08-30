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30.08.2021 18:54
Рубрика: Власть

Косачев: Подготовка конференции по межкультурному диалогу проходит активно

Текст: Дмитрий Гончарук

В подготовке Всемирной конференции по межкультурному и межрелигиозному диалогу активно участвуют зарубежные коллеги, а многие организационные и содержательные вопросы уже удалось согласовать. Об этом сообщил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

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"Работа по подготовке Всемирной конференции по межкультурному и межрелигиозному диалогу во взаимодействии с Межпарламентским союзом, Организацией Объединенных Наций и ее структурами идет на регулярной основе. Проведено уже семь заседаний в формате Координационных совещаний с зарубежными коллегами, обсуждение всех вопросов проходит активно, в конструктивном ключе", - рассказал Константин Косачев на заседании рабочей группы по подготовке и проведению конференции. Его слова приводит пресс-служба Совфеда.

В свою очередь, первый зампред комитета СФ по науке, образованию и культуре Ильяс Умаханов рассказал о решении организационных вопросов подготовки конференции.

По итогам обсуждения будет выработана российская позиция к очередному координационному совещанию по подготовке конференции. Оно запланировано на 14 сентября с участием представителей Межпарламентского союза и структур ООН.

Всемирная конференция пройдет 16-18 мая 2022 года в Санкт-Петербурге. Ее инициаторами стали председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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