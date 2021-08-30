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30.08.2021 14:41
Рубрика: Власть

Лавров: Запад пытается повлиять на итоги предстоящих выборов в Госдуму

Текст: Юрий Когалов
Западные страны пытаются повлиять на итоги предстоящих в сентябре выборов в Государственную думу, и эти попытки проявляются более остро, чем прежде. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По его словам, западные политики "пытаются уже сейчас заронить сомнения в их объективности, поставить под вопрос их итоги". "Мы все это проходили и в предыдущих предвыборных избирательных кампаниях, но сейчас это проявляется, наверное, более обостренно", - обратил внимание Лавров. Как подчеркнул министр, "мы не будем никогда поддаваться на ультиматумы, на угрозы, мы будем всегда действовать, исходя из коренных интересов нашего народа, это касается и предстоящих выборов в Государственную думу".

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"Наши западные коллеги привыкли руководить всем миром уже практически 500 лет. И вдруг появилась новая тенденция по утверждению не однополярного, а многополярного миропорядка, поскольку растут и быстро развиваются новые центры экономического развития, центры финансовой мощи, а с этим приходит и политическое влияние", - отметил Лавров. По его словам, Западу это не нравится, и он пытается затормозить развитие конкурентов, выискивает любые поводы для того, чтобы объявить односторонние незаконные санкции.

"Мы давно сделали вывод, что полагаться нужно прежде всего на свои силы, и в стратегических отраслях, и касающихся военно-промышленного комплекса, и в стратегических областях гражданского развития нашей экономики мы должны полагаться только на себя. Будем оставаться открыты к взаимовыгодным кооперационным связям, инвестиционному сотрудничеству, но всегда имея про запас собственные ресурсы, потому что западные коллеги показали свою ненадежность и свою готовность ради геополитических выигрышей... грубо нарушать международное право", - заявил Лавров.

Что касается требований Запада к Москве "изменить поведение", то такой подход глава МИД назвал недопустимым". "Так с нами нельзя разговаривать. Так вообще в принципе ни с кем нельзя разговаривать. С Российской Федерацией это просто глупо пытаться говорить таким языком", - отметил Лавров. "Хотите разговаривать на равных - милости просим в любой момент, наши двери открыты", - добавил министр.

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