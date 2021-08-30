Макрон: Переговоры с талибами не означают их признание

Ведение переговоров с движением "Талибан" (запрещено в РФ) не означает его последующего официального признания. Об этом в интервью телеканалу TF1 заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

Как отметил глава государства, талибы контролируют Кабул и всю территорию Афганистана, с этим нельзя поспорить. "Поэтому в операционном плане с практической точки зрения мы должны проводить дискуссии, что мы и начали делать. Когда я говорю "мы" - речь идет о международном сообществе. Но эти дискуссии не предрешают их признания, поскольку мы поставили им условия", - отметил Макрон.

В их числе президент Франции назвал соблюдение талибами прав человека, отказ от взаимодействия с террористическим группировками, изменение отношения к афганским женщинам (они должны начать уважать их "достоинство").

Сейчас же главным предметом переговоров является возобновление вылетов самолетов из Кабула, чтобы западные страны могли продолжить эвакуацию своих граждан и сотрудничавших с ними афганцев. По словам Макрона, ситуация в Афганистане будет рассмотрена на заседании Совета Безопасности ООН. Предполагается принять резолюцию, которая позволит, как и в других операциях, создать зону безопасности, через которую люди смогут попасть в аэропорт. При этом президент Франции отказался делать какие-либо прогнозы на счет того, будут ли талибы соблюдать подобную резолюцию.

Комментируя вывод американских войск из Афганистана, Макрон признал, что демократию нельзя навязать извне, создать ее с помощью оружия, "это проявление воли народа, результат его истории, итог длительного процесса. "Этому нас научила ситуация в Ираке, в Ливии, ситуация в Афганистане", - отметил французский президент.