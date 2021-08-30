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30.08.2021 11:01
Рубрика: Экономика

МФО перестанут выдавать онлайн-кредиты "до зарплаты"

Текст: Александр Проценко
Часть микрофинансовых компаний начали отказываться от дистанционных "займов до зарплаты", оставив эту онлайн-услугу только для среднесрочных займов. Это выявил анализ Банка России.
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Банковский анализ показал, что во втором квартале 2021 года портфель МФО вырос на 7%, до 286 млрд руб. Фактически это соответствует докризисным уровням 2019 года. Но, в отличие от прежних лет, сегодня развитие рынка происходит в основном за счет цифровизации и выдачи потребительских займов онлайн, подчеркивает ЦБ. Для клиентов эта услуга оказалась более удобной и востребованной.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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На такие ссуды сейчас приходится 28% портфеля, за второй квартал 2021 года портфель среднесрочных онлайн-займов вырос сразу на 30%, а краткосрочных - лишь на 12%. За этот период МФО заключили дистанционно 7,8 млн новых договоров - 71% от общего числа. При этом во втором квартале 2021 года на российском рынке появились около 30 микрофинансовых организаций (МФО), которые дистанционно выдают только среднесрочные займы - Installment (IL), сообщил Банк России (.pdf). Большинство из них ранее выдавали в онлайне и короткие PDL-займы (payday loan, или заем "до зарплаты"), но пересмотрели свою политику в апреле-июне.

Короткий займ или ссуда "до зарплаты", как правило, выдается клиенту на условиях, что он погасит обязательства одним платежом до конца срока. Это займ на сумму до 30 тысяч рублей сроком до 30 дней. По закону ставка по займу не может превышать 1% в день, или 365% годовых. Длинные Installment-займы составляют более крупные суммы и выдаются на более длительный период (достаточно соблюсти только один параметр). Чаще всего компании выдают такие потребительские ссуды на срок от 31 до 180 дней или от 61 до 365 дней.

А на кредитном рынке в последнее время аналитики усматривают изменение структуры спроса, увеличение доли заемщиков, склонных к крупным расходам и долгосрочному финансовому планированию". К тому же "дистанционный" длинный займ оказался более сложным продуктом для МФО, и многие компании только сейчас смогли начать выдавать его онлайн.

Экономика Финансы Долги и кредиты Рынок кредитования

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