МИД: Москва обсуждает с Лондоном взаимное признание вакцин

Власти РФ и Великобритании обсуждают возможность взаимного признания вакцин от коронавируса. Об этом, как передает ТАСС, сообщил директор второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев.

По его словам, "эта тема обсуждается". Этот вопрос сейчас особо актуален в связи с тем, что российская сторона направила Британии заявку на признание "Спутника V".

Москва готова к сотрудничеству с Лондоном и по другим темам, например, по Афганистану. "Мы готовы к сотрудничеству со всеми нашими партнерами настолько, насколько готовы они", - отметил Беляев.

Что касается британских санкций в отношении сотрудников ФСБ, якобы причастных к инциденту с блогером Алексеем Навальным, то их дипломат назвал "совершенно непродуманным шагом, не имеющим под собой никаких оснований". "Реакция с нашей стороны последует, какой она будет, это уже другой вопрос, она может быть асимметричной, но всегда адекватной", - заявил представитель МИД РФ.