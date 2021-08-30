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30.08.2021 12:53
Рубрика: Власть

МИД: Москва обсуждает с Лондоном взаимное признание вакцин

Текст: Юрий Когалов

Власти РФ и Великобритании обсуждают возможность взаимного признания вакцин от коронавируса. Об этом, как передает ТАСС, сообщил директор второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев.

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По его словам, "эта тема обсуждается". Этот вопрос сейчас особо актуален в связи с тем, что российская сторона направила Британии заявку на признание "Спутника V".

Москва готова к сотрудничеству с Лондоном и по другим темам, например, по Афганистану. "Мы готовы к сотрудничеству со всеми нашими партнерами настолько, насколько готовы они", - отметил Беляев.

Что касается британских санкций в отношении сотрудников ФСБ, якобы причастных к инциденту с блогером Алексеем Навальным, то их дипломат назвал "совершенно непродуманным шагом, не имеющим под собой никаких оснований". "Реакция с нашей стороны последует, какой она будет, это уже другой вопрос, она может быть асимметричной, но всегда адекватной", - заявил представитель МИД РФ.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Вакцинация от коронавируса

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