МИД: Москва озабочена судьбой оружия, которое США оставили в Афганистане

Российская сторона озабочена судьбой оружия, которое США оставили в Афганистане. В Москве надеются, что оно не будет использовано в дальнейшей гражданской войне. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов в эфире телеканала "Россия-24".

"Надеюсь, оно пойдет на склады и не будет использовано в дальнейшей гражданской войне, которая, слава богу, в Афганистане прекратилась на данный момент", - отметил дипломат. "Мы должны задуматься о дальнейшей судьбе этого оружия", - заявил Кабулов.

По его словам, у движения "Талибан" (запрещено в РФ) может возникнуть соблазн поставить это оружие на черный рынок, если активы афганского государства, хранящиеся за границей, в первую очередь в США, будут заморожены. Давление на новые власти может также спровоцировать дальнейший рост наркотрафика из Афганистана. Эта угроза реальна, и борьба с ней не должна сводиться к риторике, как это было в последние 20 лет.

Дипломат также обратил внимание, что американцы не смогут к 31 августа вывезти всех, кто с ними сотрудничал. По словам представителя МИД, к этой дате удастся лишь завершить вывод войск США, поскольку эти условия были обговорены ранее. "Что касается остальных граждан и тех, кто сотрудничал с американцами последние 20 лет, - это вряд ли", - отметил Кабулов.