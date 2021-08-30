МИД РФ: США отказываются обсуждать обмен российских заключенных

По его словам, американская сторона неоднократно заявляла, что не отпустит Бута, пока он полностью не отбудет срок, вынесенный приговором. "Они, в общем-то, не скрывают своей досады, россиянин не пошел на сделку со следствием, не признал своей вины", - отметил дипломат. Как обратил внимание Лукьянцев, даже в тюрьме на Бута "продолжает оказываться очень сильное воздействие и давление". Он содержится в одиночной камере, где отсутствует нормальное кондиционирование, режим прогулок ограничен.

Как заявил представитель МИД, российские дипломаты добиваются его перевода в другую камеру, изменения условий содержания, чтобы к нему могли на регулярной основе попадать родственники и врачи, поскольку квалифицированная медицинская помощь ему не оказывается. "Это по-настоящему такой драконовский режим, который мы во многом связываем с тем, что он отказался пойти на сделку со следствием и отказался признать свою вину в угоду американским правоохранительным органам", - подчеркнул Лукьянцев.

Россия неоднократно предлагала США задействовать механизм Конвенции Совета Европы о передаче осужденных лиц, предлагалось освободить граждан РФ по гуманитарным соображениям - из-за угрозы распространения коронавируса. Но США отказываются даже обсуждать такое.

Тут речь идет не только о Викторе Буте, но и Константине Ярошенко. Это тоже "вопиющий случай, отметил дипломат. По его словам, летчик был арестован в Либерии по сговору. "Все его обвинение в том, что он распространял наркотики, строится на показаниях подставных агентов, причем на тот момент, когда ему выдвигалось обвинение и он приговаривался, он даже не владел английским языком", - обратил внимание Лукьянцев.

По словам дипломата, США с 2008 года ведут настоящую охоту за гражданами России в третьих странах с целью последующей экстрадиции в США, число таких случаев достигло 50 и продолжает увеличиваться.