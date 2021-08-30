МИД Узбекистана: Граница с Афганистаном полностью закрыта

Узбекско-афганская граница полностью закрыта. Об этом проинформировали в МИД Узбекистана, опровергнув сообщения в ряде СМИ, что республика готова открыть свои границы для людей, спасающихся бегством от движения "Талибан" (запрещено в РФ).

"В целях обеспечения безопасности в настоящее время узбекско-афганская граница полностью закрыта и наземное пересечение через КПП "Термез" не осуществляется. Любые попытки пересечения границы, независимо от их причин, будут пресекаться в соответствии с законодательством Республики Узбекистан", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД также напомнили, что в последние дни республика Узбекистан оказывала содействие ряду государств в осуществлении гуманитарных операций по эвакуации своих граждан из Афганистана. Осуществлялись они исключительно воздушным путем.

В ведомстве подчеркнули, что Узбекистан не принимает афганских беженцев на своей территории, а лишь оказывает содействие в транзите. Как заверили в Ташкенте, узбекская сторона твердо привержена поддержанию традиционно дружественных и добрососедских отношений с Афганистаном и принципам невмешательства во внутренние дела соседней страны.