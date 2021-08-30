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30.08.2021 19:47
Рубрика: В мире

Министерство юстиции Южной Кореи оказалось в центре "скандала с зонтом"

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)
Операция по экстренному вывозу из Афганистана в Республику Корея (РК) почти четырех сотен афганцев, которых корейцы согласились принять у себя на долгосрочной основе, вызвала сначала восхищенные комментарии по части действий властей РК, но затем неожиданно спровоцировала скандал. Поводом стали чрезмерно "барские", по мнению большинства граждан, действия высокопоставленных лиц министерства юстиции РК, которые использовали ситуацию для самопиара.
Фото: Кадр видео SBS NEWS Фото: Кадр видео SBS NEWS
Фото: Кадр видео SBS NEWS

Напомним, что несколько дней назад на трех военно-транспортных самолетах РК из Афганистана в Южную Корею был доставлен 391 афганец. Это люди, которые когда-то работали на созданных в Афганистане корейцами объектах, а также члены их семей. Афганцы опасались, что взявшие власть в стране талибы припомнят им "сотрудничество с чужеземцами", а потому предпочли бежать.

Фото: AP
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Вывоз афганцев в Корее окрестили "Операцией "Чудо", что во многом отражало драматизм, напряженность ситуации и немалую долю риска и везения, присутствовавших на всех этапах процесса. Действительно, как те, кто бежал, так и те, кто их вывозил, серьезно рисковали. Корейская общественность и СМИ сначала аплодировали отважным и умелым действиям своих чиновников, но потом разразился скандал.

В центре шумихи оказалось руководство министерства юстиции РК, которое выступило принимающим афганских беженцев ведомством. Сначала корейские фотожурналисты обрушились с критикой на поведение сотрудников минюста в ходе церемонии прибытия афганцев в корейский аэропорт. Если репортеры пытались сделать как можно больше кадров собственно афганцев, то представители минюста сначала попросили, а затем стали требовать, чтобы журналисты снимали то, как министр юстиции Пак Бом Ге дарит афганской девочке игрушку. Чиновники пошли на то, что стали угрожать журналистам лишить их аккредитации, если представители СМИ не будут снимать "что надо" и продолжать "своевольничать". Дошло дело до разговоров на повышенных тонах, что немедленно выплеснулось на страницы корейских газет.

Вторая скандальная ситуация случилась, когда заместитель министра юстиции РК Кан Сын Гук читал приветственную речь перед прибывшими афганцами и журналистами. В тот день шел дождь, а вся церемония проводилась на открытом воздухе. В итоге замминистра стал мокнуть, но кто-то из его свиты поручил молодому чиновнику открыть зонт и держать над начальником, пока тот произносит речь. Правда, при этом оказалось, что молодой человек с зонтом попадает в кадр репортеров. В конце концов последнему пришлось опуститься на мокрый асфальт на колени, держа на двух вытянутых руках зонт над головой начальника. В итоге именно эта сцена, со стоящим на коленях за спиной у замминистра с зонтом служащим, а не приветствие афганцев стала главным "хитом", облетев все корейские издания.

Корейскому минюсту припомнили и инцидент со съемками игрушки для афганской девочки, обвинив высокопоставленных чиновников в заносчивости, "барских замашках" и попытке использовать ситуацию для самопиара.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Тема с зонтом вообще стала одной из ведущих тем для обсуждения в блогосфере. Корейцы тут же нашли для сравнения фотографии иностранных лидеров, которые сами над собой держали зонты, не заставляя это делать подчиненных, не говоря уже о том, чтобы кто-то опускался на колени. Больше всего полюбились корейцам три фото в качества контраста с поведением замминистра. На одной фотографии лидер КНДР Ким Чен Ын шел с зонтом в руках, на другой премьер-министр Великобритании на какой-то церемонии пытался справиться с выгнувшимся из-за ветра в обратную сторону зонтом, а на третьей президент РФ Владимир Путин вообще стоял без зонта, не обращая внимание на хлеставший дождь, принимая доклад от военных. "Смотрите, даже "великой вождь товарищ Ким" не гнушается сам зонт держать, а некоторые лидеры вообще готовы мокнуть, исполняя свои обязанности, но только на наши чиновники! У нас же не замминистра, а целый император, судя по тому, что приходится падать на колени!" - комментарии подобного рода сопровождали статьи, в которых журналисты обсуждали поведение представителей минюста.

В итоге заместитель министр юстиции Республики Корея Кан вынужден был лично отреагировать на ситуацию, принеся публичные извинения. Чиновник при этом все же сказал, что никто не приказывал молодому сотруднику опускаться на колени. "Он просто не хотел мешать фотографам. Мне стоило обратить на это внимание. Приношу свои извинения", - заявил Кан Сын Гук. Правда многие пользователи интернета стали теперь беспокоиться о судьбе сотрудника, которому, как опасаются некоторые, "могут припомнить" все это, свалив на него вину за скандал.

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