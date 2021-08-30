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30.08.2021 22:34
Рубрика: Экономика

Минпромторг не планирует пересматривать пошлины на металлы

Текст: Евгения Думанская

До конца года экспортные пошлины на металлы пересматриваться не будут, несмотря на цены, рассказал замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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На фоне роста цен на металлы были введены действующие до конца года экспортные пошлины, действующие за пределами Евразийского экономического союза. Пошлина состоит из базовой ставки в 15% и компонента, рассчитываемого в долларах за тонну.

Как отметил Евтухов, финансовые показатели компаний "весьма и весьма впечатляющие".

Не планируют в ведомстве и вводить пошлины на металлы в 2022 году, поскольку цены уже начали снижаться, хотя и не всегда это касается внутреннего рынка, например, железорудное сырье снизилось на внешнем рынке на 15-20%.

"По некоторым позициям цены на внешнем рынке уже ниже, чем у нас. Но мы всегда опаздываем, на полтора-два месяца зазор цены у нас всегда происходит и в росте цены, и в ее снижении," - цитирует Евтухова ТАСС.

Пошлины были призваны снизить влияние внешней конъюнктуры на российский рынок и стабилизировать цены. По подсчетам Минфина, за пять месяцев эта мера принесет в бюджет не менее 160 миллиардов рублей.

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