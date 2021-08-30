Минпромторг не планирует пересматривать пошлины на металлы

До конца года экспортные пошлины на металлы пересматриваться не будут, несмотря на цены, рассказал замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

На фоне роста цен на металлы были введены действующие до конца года экспортные пошлины, действующие за пределами Евразийского экономического союза. Пошлина состоит из базовой ставки в 15% и компонента, рассчитываемого в долларах за тонну.

Как отметил Евтухов, финансовые показатели компаний "весьма и весьма впечатляющие".

Не планируют в ведомстве и вводить пошлины на металлы в 2022 году, поскольку цены уже начали снижаться, хотя и не всегда это касается внутреннего рынка, например, железорудное сырье снизилось на внешнем рынке на 15-20%.

"По некоторым позициям цены на внешнем рынке уже ниже, чем у нас. Но мы всегда опаздываем, на полтора-два месяца зазор цены у нас всегда происходит и в росте цены, и в ее снижении," - цитирует Евтухова ТАСС.

Пошлины были призваны снизить влияние внешней конъюнктуры на российский рынок и стабилизировать цены. По подсчетам Минфина, за пять месяцев эта мера принесет в бюджет не менее 160 миллиардов рублей.