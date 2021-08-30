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30.08.2021 19:04
Рубрика: Власть

Миссия наблюдателей от СНГ начинает работу на выборах в Госдуму

Текст: Галина Мисливская
Наблюдатели от СНГ первыми прибыли в Россию и получили удостоверения из рук главы ЦИК Эллы Памфиловой. Основная масса наблюдателей прибудет к началу голосования, чтобы следить за его ходом в Москве и регионах.
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Первая встреча - в Центризбиркоме. "Сегодня у нас очень важный этап: в преддверие дня голосования мы вручаем удостоверения - миссия номер один - миссии от СНГ", - заявила журналистам глава комиссии и вручила бейдж наблюдателя главе делегации, заместителю председателя Исполнительного комитета СНГ Ильхому Нематову.

"Я убеждена, что у нас будет хороший, полноценный пул международных наблюдателей. С поправкой на пандемию, но все-таки это очень представительное зарубежное наблюдательское сообщество", - добавила Элла Памфилова.

По словам Ильхома Нематова, это уже девятая миссия наблюдателей от СНГ в России на федеральных выборах. В ее состав войдут также представители Межпарламентской ассамблеи Содружества, Парламентской ассамблеи ОДКБ, а также Парламентского собрания Беларуси и России. "Мы сегодня открываем штаб, он будет заниматься вопросами наблюдения, определим наблюдателей по Москве и регионам. Также он будет проводить правовую экспертизу российской избирательной законодательной базы", - сообщил глава миссии.

Фото: Нина Зотина/РИА Новости
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Сейчас в Москве находится всего несколько представителей от СНГ, большинство приедет 16-17 сентября. "Они в течение трех дней будут наблюдать процесс голосования как в Москве, так и в регионах России", - продолжил Ильхом Нематов.

"Наблюдатели от СНГ будут строить свою работу на основе законодательной базы РФ, беспристрастно, с соблюдением принципа невмешательства и нейтральности, норм международного права", - заверил он.

Для подготовки итогового документа будет создан координационный совет из представителей всех организаций, участвующих в миссии.

"Мы планируем провести итоговую пресс-конференцию 20 сентября, такая договоренность достигнута с руководством ЦИК. Мы озвучим итоги наблюдения и наши оценки, которые будут базироваться на той информации, которую мы будем получать из избирательных комиссий и от наших наблюдателей", - сообщил Ильхом Нематов.

Он также подчеркнул, что парламентские выборы в России - это важнейшее политическое событие не только для России, но и всего Содружества. "Россия с ее огромным политическим и экономическим потенциалом играет ключевую роль в деятельности СНГ, от позиции России, от ее поддержки интеграционных процессов зависит дальнейшее развитие и укрепление отношений между странами СНГ и устойчивое развитие Содружества", - уверен замглавы Исполкома СНГ.

Фото: Reuters
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Элла Памфилова добавила, что не сомневается в том, что выводы миссии будут объективными и беспристрастными. "Мы с большим уважением примем и те критические замечания, которые могут быть. Мы заинтересованы, потому что это все работает на наше дальнейшее развитие", - сказала она.

Напомним, согласно международным обязательствам России, наблюдатели из-за рубежа имеют право присутствовать на парламентских и президентских выборах по приглашению президента, любой из палат парламента, правительства и Центризбиркома, который проводит их аккредитацию.

В этом году в связи с пандемией коронавируса российская сторона попросила ограничить численность миссий. Всего в страну прибудет порядка трехсот международных наблюдателей. Представители ОБСЕ не согласились сократить свою делегацию и отказались от визита в Россию.

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