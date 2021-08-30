На Балканы прибыла первая тысяча афганских беженцев

Страны Западных Балкан приняли первую тысячу беженцев из Афганистана. Чартерные рейсы с вынужденными переселенцами приземлились в Приштине, Тиране и Скопье. По данным местных СМИ, в основном речь идет о женщинах и детях. Конечный пункт большинства прибывших - США. Вместе с тем процесс получения американских разрешительных документов на въезд может растянуться на долгие месяцы, считают эксперты.

Албания и Северная Македония приняли по 450 афганцев, а непризнанная республика Косово - 100 человек.

Как ожидается, Вашингтон частично возьмет на себя финансирование гуманитарных программ с тем, чтобы беженцы были обеспечены временным жильем, а также получили доступ к адекватной медицинской помощи.

Напомним, администрация президента США Джо Байдена пообещала принять 22 тысячи беженцев. В то же время, о конкретных сроках реализации подобных планов пока ничего не известно.