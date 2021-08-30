Найден манускрипт с ключом к разгадке тайны свитков Мертвого моря

Доктор Даниэль Вайнстуб из Университета Бен-Гуриона в Негеве (Израиль) представил новое исследование, проливающее свет на давнюю тайну свитков Мертвого моря. Археолог обнаружил средневековый манускрипт, описывающий древний религиозный обряд и объясняющий происхождение свитков в пещерах Кумрана.

Как сообщает The Jerusalem Post, ключ к разгадке тайны знаменитых свитков Мертвого моря (религиозные манускрипты, впервые обнаруженные в 1947 году в пещерах Кумрана и датируемые периодом с III века до нашей эры по I век нашей эры) доктор Вайнстуб обнаружил в средневековом манускрипте. Этот документ много столетий хранился в Каирской генизе - так называется крупнейший архив средневековых рукописей, сохранившийся в генизе синагоги Фустат.

Архивные документы датированы обширным периодом, охватывающим более тысячелетия - с конца IX по конец XIX века. Они составлены еврейским письмом на арабском, еврейском, арамейском и некоторых других языках. Согласно новому исследованию, в одном из этих манускриптов, Дамасском документе, скопированном с более раннего источника около 1000 года нашей эры, исследователь обнаружил описание мистической религиозной церемонии.

Ученый обратил внимание на то, что подобное описание встречается и в нескольких свитках Мертвого моря. Но если раньше тексты 2000-летней давности научным сообществом действительно воспринимались как мистические, то появление манускрипта, рассказавшего о существовании подобной традиции спустя тысячу лет, заставило провести исторические параллели.

Поясним, наиболее популярная теория гласит, что легендарные кумранские свитки (они так названы по наименованию региона, в пещерах которого были найдены) были обнаружены на месте поселения, в котором проживала еврейская секта ессеев. Альтернативная версия предполагает, что проживать в данном районе могла какая-то другая древняя община. Некоторые ученые и вовсе считают, что Кумран около 2000 лет назад мог быть крепостью.

За прошедшие десятилетия археологи раскопали в данном районе только остатки общественных зданий, но не было найдено ни одного частного жилого дома. При этом были обнаружены тысячи гончарных сосудов и огромное количество ритуальных купален. Эти находки не согласуются с версиями о том, что здесь проживала небольшая община сектантов.

По словам Вайнстуба, найденное описание древней религиозной церемонии подтверждает идею о том, что Кумран был тесно связан с ессеями. Однако, по его мнению, это было не постоянное поселение небольшой общины, а сакральное место, куда члены этого религиозного сообщества и кандидаты в него приходили из общин со всей страны. Делали они это ежегодно.

"Я изучил и тексты, и археологические находки, - говорит доктор Вайнстуб. - И то, что я увидел, идеально отвечает этой возможности".

По его словам, церемония строилась по образцу, описанному во Второзаконии. В главах 27-28 Моисей дает израильтянам наставления о том, как проводить божественные церемонии благословения и проклятия на горах Гевал и Гаризим после того, как они войдут в землю обетованную. Позднее эта церемония была описана в Книге Иисуса Навина.

Кроме того, исследователь пишет, что аналогичные описания содержатся в рукописях ессеев "Правила сообщества". Ранее считалось, что они применимы к общему укладу жизни ессеев. Но теперь установлено, что эти правила описывают конкретную церемонию, которая описывается и в Дамасском документе.

Сопоставив тексты, Вайнстуб предположил, что всеобщее собрание происходило в определенное время - месяц сиван, когда наступает праздник Шавуот. Люди из разных мест собирались в Кумране, причем не исключено, что сам Кумран был построен специально для проведения таких собраний. Паломники приходили на несколько дней и спали прямо на земле, поэтому им не нужны были дома. С собой они приносили рукописи, которые оставляли в пещерах.

Это согласуется с результатами последних исследований, которые доказали, сто свитки Мертвого моря создавались не только в Кумране, но и других местах, включая достаточно отдаленные, причем создавались в разное время и разными людьми.