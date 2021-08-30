Небензя объяснил, почему РФ воздержалась по резолюции СБ ООН по Афганистану

Совет безопасности ООН принял резолюцию по Афганистану. Она была предложена Великобританией, Францией и США с целью призвать запрещенное в РФ движение "Талибан" к обеспечению свободного и безопасного выезда для афганцев и иностранцев из страны. За соответствующий документ проголосовали 13 стран-участников совбеза, при этом Китай и Россия воздержались.

"Мы были вынуждены воздержаться при голосовании по проекту резолюции Совета безопасности по Афганистану. Сделали это по причине игнорирования авторами проекта наших принципиальных озабоченностей", - приводит РИА Новости объяснение постпреда РФ при ООН Василия Небензи.

Он напомнил, что данная резолюция была предложена "на фоне чудовищного теракта", но ее авторы "категорически отказались упоминать в пассаже по борьбе с терроризмом" другие запрещенные в РФ организации, имеющие влияние в регионе - ИГИЛ и Исламское движение восточного Пакистана. Небензя отметил, что Москва видит в этом "нежелание признавать очевидное и стремление делить террористов на своих и чужих".

Что касается резолюции, то СБ ООН напомнил талибам об их заявлении от 27 августа, в котором они пообещали не препятствовать афганцам выезжать за границу, и выразил надежду, что "Талибан" "будет придерживаться этих и всех других обязательств".