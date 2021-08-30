Неизвестный город-спутник обнаружен в легендарной Александрии

Министерство по делам древностей Египта обнародовало краткий отчет о результатах раскопок, которые на протяжении девяти месяцев проводились в пригороде Александрии. Сообщается, что археологи обнаружили там руины ранее неизвестных жилых кварталов и многочисленных коммерческих зданий.

Как следует из отчета, опубликованного на сайте министерства, находку совершила египетская археологическая миссия. Она проводила раскопки на территории современного района Шатби. В результате были обнаружены остатки многочисленных зданий, свидетельствующие о том, что здесь существовал ранее неизвестный пригород Александрии.

По словам Мустафы Вазири, генерального секретаря Высшего совета по делам древностей, открытие проливает новый свет на то, что именно происходило у внешних стен египетской столицы в греческий и римский периоды.

Похоже, у стен Александрии существовал своего рода город-спутник, который был весьма оживлен и служил нескольким важным целям. Во-первых, здесь процветала торговля. Это помогало избежать проникновения внутрь самой столицы нежелательных гостей. Во-вторых, здесь были обнаружены руины древних постоялых дворов. Вероятно, там гости из других стран и городов проживали до получения необходимых разрешений на въезд в город.

В-третьих, здесь располагались административные здания, в которых товары проверялись перед тем как пропустить их в Александрию. Здесь же, видимо, рассчитывались и взимались налоги и пошлины на такой товар. Можно сказать, что в этом пригороде располагалась древняя таможня.

Доктор Вазири отмечает, что он был хорошо спланирован. Его центральной осью была главная улица, к которой перпендикулярно примыкали второстепенные улицы. Все они были связаны с единой городской канализационной сетью. Предварительное исследование показало, что этот пригород активно использовался в течение длительного периода времени вплоть до четвертого века нашей эры.

Археологическая миссия также обнаружила ряд колодцев, высеченных в скалах. Кроме того, здесь была обустроена огромная сеть, состоявшая из туннельных резервуаров. В них, как и в колодцах, хранилась дождевая вода на случай засухи. На сегодня раскопано уже более 40 таких колодцев и резервуаров. Рядом с ними археологи нашли несколько керамических сосудов, глиняных ламп и статуй, что указывает на высокую плотность населения этого пригорода.

Среди находок выделяется небольшой храм, который, судя по сохранившимся артефактам, был посвящен богиням Афине и Деметре. В одной из комнат этого храма сохранилось несколько небольших печей, которые, вероятно, священники использовали не только для сжигания жертвоприношений, но для приготовления пищи для себя.

Исследование также показало, что в обнаруженном пригороде существовал коммерческий квартал с рынком, множеством кустарных мастерских и торговых лавок. Вероятно, прямо здесь умельцы изготавливали и продавали различную утварь, а также статуи богов, легендарных героев, императоров и знаменитостей. На это указывают, например, обнаруженные при раскопках формы для изготовления этих статуй и императорский бюст из алебастра. Судя по находкам, уже в римский период в Александрии была хорошо развита туристическая отрасль.

Добавим, что также археологи раскопали большое количество остатков амфор, амулетов, металлических изделий и около 700 старинных монет, посуды и утвари различных форм и размеров, инструментов и орудий труда, в том числе ткацкие станки и рыболовные сети.