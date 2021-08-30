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30.08.2021 14:05
Рубрика: Общество

Объявлены направления тем итогового сочинения для выпускников школ

Текст: Мария Агранович
Министр просвещения Сергей Кравцов объявил 5 открытых направлений для тем итогового сочинения, которое все ученики 11 классов будут писать уже в декабре этого года.
Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости
Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости

- Итоговое сочинение - допуск к участию в Едином госэкзамене, - подчеркнул министр. - Это возрождение хороших традиций, которые были у нас еще в советское время.

Фото: РИА Новости
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Итак, направления итогового сочинения:

1) Человек путешествующий: дорога в жизни человека. (здесь речь может идти как о реальной дороге, так и о воображаемой, книжной)

2) Цивилизация и технологии - спасение, вызов или трагедия? (размышления о достижениях и рисках цивилизации, о надеждах и страхах, которые с этим связаны)

3) Преступление и Наказание - вечная тема. (Преступление и наказание - как явление социальное и нравственное, совесть и стыд, ответственность и раскаяние).

4) Книга (музыка, спектакль, фильм) - про меня. (о том, что кажется выпускнику личностно важным для себя самого)

5) Кому на Руси жить хорошо? - вопрос гражданина. (социальные пороки и общественная справедливость, поиск путей помощи тем, кому трудно, путей совершенствования общества и государства)

Напомним, это лишь направления. Конкретные темы ученики, как обычно, узнают уже перед началом самого сочинения.

Общество Образование

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